Агрегаторы такси работают через мобильные сети интернет, поэтому из-за проблем со связью пассажиры и водители оказались без возможности найти друг друга.

Выключение электричества в большей части Украины 23 ноября повлекло за собой проблемы с мобильной связью. Операторы сотовой связи почти не предоставляют услуги мобильного Интернета 4G (LTE). А бизнес-модель главных агрегаторов такси – UBER, Bolt и Uklon – построена на использовании мобильного интернета. Они получают данные о местонахождении такси и пассажира по геолокации, привязанной к мобильной сети. А вот когда эта сеть упала, возможность заказа и поиска такси также исчезла.

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В Киеве и других городах Украины даже при наличии большого количества водителей такси пассажиры не могут воспользоваться их услугами. Ведь приложения UBER, Bolt и Uklon работают только при наличии мобильного интернета. Пассажир заказывает такси через приложение, которое связывается с главным сервером службы такси через мобильный интернет. И даже если пассажир вызовет машину в зоне действия проводного интернета или Wi-Fi, водитель не может получить заказ, ведь нет соединения с сетью.

Таким образом, в городах существует большой спрос на услуги такси из-за отключения света. В то же время, даже при наличии достаточного количества водителей они не могут получить заказ и выполнить его. И даже если это удалось, водитель не всегда может подъехать к заказчику из-за сбоев в работе навигации.

Альтернативой основным агрегаторам может быть обычная служба такси, принимающая заказы по телефону. Такие службы остались во многих городах, особенно небольших. Однако с распространением агрегаторов такси популярность традиционных служб резко снизилась. Поэтому мало у кого из пассажиров остались номера телефонов таких такси.

К тому же водители такси также получают заказы от них не по рации или по телефону (который хоть немного работает), как раньше, а через мобильное приложение. Потому они тоже не могут получить заказ без мобильного интернета. Таким образом отсутствие электроэнергии и мобильного интернета практически парализовало отрасль такси в украинских городах.

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