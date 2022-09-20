Столична влада не квапиться скасовувати комендантську годину, або хоча б зменшити її тривалість. Але столичні таксисти вже навчились на цьому заробляти.

Тривала комендантська година у Києві вже пів року обмежує мешканців та гостей столиці у праві на вільне переміщення. Петиція про зменшення тривалості комендантської години за рекордно короткий строк набрала необхідну кількість підписів, але столична влада так і не послабила обмеження прав громадян відхиливши петицію.

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Цією ситуацією (як і зупинкою громадського транспорту під час повітряних тривог) успішно користуються таксисти. Знімальна група "СтопКору" провели в Києві "спецоперацію Таксі", аби зрозуміти як працюють таксисти у нічну зміну.

Редакція "СтопКору" отримала інформацію про те, що в Києві можна викликати таксі під час комендантської години. Це коштує недешево, але приїжджає авто зі спецперепусткою. "Чекати довелося нам не більше 10 хвилин. І ми вже бачимо, як наближається до нас новенька Toyota Camry. Це вартувало нам 1600 грн.", – розповідає журналістка Олександра Сербін.

На місце журналістської спецоперації прибула поліція. Правоохоронці зазначають: таких випадків досить багато, адже чинним законодавством не передбачена жодна відповідальність за порушення комендантської години.