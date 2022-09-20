Столичные власти не торопятся отменять комендантский час, или хотя бы уменьшить его продолжительность. Но столичные таксисты уже научились на этом зарабатывать.

Длительный комендантский час в Киеве уже полгода ограничивает жителей и гостей столицы в праве на свободное перемещение. Петиция об уменьшении продолжительности комендантского часа за рекордно короткий срок набрала необходимое количество подписей, но столичные власти так и не ослабили ограничение прав граждан, отклонив петицию.

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Этой ситуацией (как и остановкой общественного транспорта во время воздушных тревог) успешно пользуются таксисты. Съемочная группа “СтопКора” провела в Киеве “спецоперацию Такси”, чтобы понять, как работают таксисты в ночную смену.

Редакция “СтопКора” получила информацию о том, что в Киеве можно вызвать такси во время комендантского часа. Это стоит недешево, но приезжает авто со спецпропуском. “Ждать пришлось нам не более 10 минут. И мы уже видим, как приближается к нам новенькая Toyota Camry. Это стоило нам 1 600 грн.”, – рассказывает журналистка Александра Сербин.

На место журналистской спецоперации прибыла полиция. Правоохранители отмечают: таких случаев достаточно много, ведь действующим законодательством не предусмотрена никакая ответственность за нарушение комендантского часа.