Петиция за уменьшение продолжительности комендантского часа уже набрала необходимое количество голосов и в ближайшее время будет рассмотрена столичными властями.

Комендантский час будет действовать с 1:00 до 5:00 утра в случае одобрения властями предложения, которое в рекордно короткий срок собрало необходимое количество голосов.

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”В связи с тем что прекращение движения транспорта в 21-30 объясняют комендантским часом который начинается в 23-00, предлагаю уменьшить комендантский час, а именно чтобы он начинался с 1-00 ночи” – сказано в тексте петиции.

Напомним, что во время комендантского часа запрещено пребывание граждан на улице и передвижение на всех видах транспорта.