Киев сковали пробки из-за репетиции парада ко Дню Независимости

Сегодня в Киеве проходит первая репетиция парада ко Дню Независимости Украины. Из-за этого в городе ввели ряд ограничений на улицах, образовались значительные пробки. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на карту Goggle Maps.

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Заторы образовались на проспекте Валерия Лобановского, проспекте Победы, бульваре Дружбы народов, улице Саперно-Слободской, бульваре Шевченко, улице Льва Толстого, проспекте Степана Бандеры, улице Сечевых Стрельцов, улице Юрия Ильенко, улице Большая Житомирская, на Подоле.

Затруднено движение транспорта возле станций метро "Майдан Незалежности", "Крещатик", "Университет", "Театральная", "Лукьяновская", "Политехнический институт", "Лыбедская", "Дружбы народов".

Напомним, что всего запланировано три репетиции – 18, 20 и 22 августа, во время которых с 15:30 до 01:15 запланировано масштабное ограничение движения транспортных средств в столице.