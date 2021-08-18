Київ скували затори через репетицію параду до Дня Незалежності

Сьогодні у Києві проходить перша репетиція параду до Дня Незалежності України. Через це у місті ввели ряд обмежень на вулицях, утворились значні затори. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на карту Goggle Maps.

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Затори утворились на проспекті Валерія Лобановського, проспекті Перемоги, бульварі Дружби народів, вулиці Саперно-Слобідській, бульварі Шевченка, вулиці Льва Толстого, проспекті Степана Бандери, вулиці Січових Стрільців, вулиці Юрія Іллєнка, вулиці Велика Житомирська, на Подолі.

Ускладнено рух транспорту біля станцій метро "Майдан Незалежності", "Хрещатик", "Університет", "Театральна", "Лук'янівська", "Політехнічний інститут", "Либідська", "Дружби народів".

Нагадаємо, що загалом заплановано три репетиції – 18, 20 та 22 серпня, – під час яких із 15:30 до 01:15 заплановане масштабне обмеження руху транспортних засобів у столиці.

На організацію та проведення святкувань витратять 5,4 млрд грн коштів платників податків.