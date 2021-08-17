18 серпня у Києві відбудеться перша з трьох запланованих репетицій параду військ у центрі столиці – передбачені масштабні перекриття руху. Водіям пропонують відмовитись від використання авто.

18 серпня у центрі столиці відбудеться перша репетиція параду військ на вулиці Хрещатик та Майдані Незалежності, а також артилерійського салюту на Трухановому острові. На організацію та проведення святкувань витратять 5,4 млрд грн коштів платників податків.

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Загалом заплановано три репетиції – 18, 20 та 22 серпня, – під час яких із 15:30 до 01:15 заплановане масштабне обмеження руху транспортних засобів у столиці.

Також в КМДА інформують, що 18, 20, 22 та 24 серпня призупинять функціонування паркувальних майданчиків у дні проведення тренування та параду військ із проходженням у пішому порядку на вул. Хрещатик (від Бессарабської площі до Європейської площі), у тому числі на місцях стоянки транспортних засобів Збройних Сил України, які перевозять особовий склад піших парадних розрахунків на б-рі Лесі Українки (в обидва напрямки), Володимирському проїзді, вул. Богдана Хмельницького, Набережному шосе, Парковій дорозі.

Під час тренувань 18, 20, 22 серпня буде обмежено доступ громадян на території, прилеглі до місць проведення артилерійського салюту на Трухановому острові.