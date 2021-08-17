18 августа в Киеве состоится первая из трех запланированных репетиций парада войск в центре столицы – предусмотрены масштабные перекрытия движения. Водителям предлагают отказаться от использования авто.

18 августа в центре столицы пройдет первая репетиция парада войск на улице Крещатик и Майдане Независимости, а также артиллерийского салюта на Трухановом острове. На организацию и проведение празднований потратят 5,4 млрд грн средств налогоплательщиков.

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Всего запланировано три репетиции – 18, 20 и 22 августа, во время которых с 15:30 до 01:15 запланировано масштабное ограничение движения транспортных средств в столице.

Также в КГГА информируют, что 18, 20, 22 и 24 августа приостановят функционирование парковочных площадок в дни проведения тренировок и парада войск с прохождением в пешем порядке на ул. Крещатик (от Бессарабской площади до Европейской площади), в том числе на местах стоянки транспортных средств Вооруженных Сил Украины, которые перевозят личный состав пеших парадных расчетов на б-ре Леси Украинки (в оба направления), Владимирском проезде, ул. Богдана Хмельницкого, Набережном шоссе, Парковой дороге.

Во время тренировок 18, 20, 22 августа будет ограничен доступ граждан на территории, прилегающие к местам проведения артиллерийского салюта на Трухановом острове.