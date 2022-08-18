Петиція за зменшення тривалості комендантської години вже набрала необхідну кількість голосів і найближчим часом буде розглянута столичною владою.

Комендантська година буде діяти з 1:00 до 5:00 ранку у разі схвалення владою пропозиції, яка у рекордно короткий строк зібрала необхідну кількість голосів.

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“В зв'язку з тим що припинення руху транспорту о 21-30 пояснюють комендантською годиною яка починається о 23-00, пропоную зменшити комендантську годину, а саме щоб вона починалася з 1-00 ночі” - сказано у тексті петиції.

Нагадаємо, що під час комендантської години заборонено перебування громадян на вулиці та пересування усіма видами транспорту.