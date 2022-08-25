Транспортная комиссия Киевсовета поддержала петицию об отмене остановки городского транспорта во время воздушных тревог, сообщает депутат Киевсовета Ксения Семенова.

Петиция в Киевсовет об отмене остановки транспорта во время тревоги за неделю собрала необходимые 6 тысяч подписей. Так же и петиция по сокращению комендантского часа с 1:00 до 5:00 утра в рекордные сроки набрала необходимое количество голосов.

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На заседании комиссии выступил автор первой петиции, транспортный эксперт Александр Гречко. Во время своего доклада, по словам Семеновой, он спросил присутствующих, кто приехал на заседание на общественном транспорте. Оказалось, что кроме него самого никто.

Хотя транспортная комиссия Киевсовета поддержала петицию, решение принимают не депутаты, а чиновники КГГА, входящие в Совет обороны Киева. Это мэр Виталий Кличко, его заместители, председатели РГА, руководители городских управлений СБУ, прокуратуры, ГСЧС, Нацполиции, Патрульной полиции.

По словам Гречко, петицию об остановке транспорта во время тревог передали на рассмотрение главы КГГА Виталия Кличко.

Что же касается петиции о сокращении комендантского часа, то она сейчас находится на рассмотрении у заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева.