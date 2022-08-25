Транспортна комісія Київради підтримала петицію про скасування зупинки міського транспорту під час повітряних тривог, повідомляє депутат Київради Ксенія Семенова.

Петиція до Київради про скасування зупинки транспорту під час тривоги за тиждень зібрала необхідні 6 тисяч підписів. Так само і петиція зі скорочення комендантської години з 1:00 до 5:00 ранку в рекордні строки набрала необхідну кількість голосів.

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На засіданні комісії виступив автор першої петиції, транспортний експерт Олександр Гречко. Під час своєї доповіді, за словами Семенової, він запитав у присутніх, хто приїхав на засідання на громадському транспорті. Виявилося, що, крім нього самого, ніхто.

Хоча транспортна комісія Київради підтримала петицію, рішення ухвалюють не депутати, а чиновники КМДА, що входять до Ради оборони Києва. Це міський голова Віталій Кличко, його заступники, голови РДА, керівники міських управлінь СБУ, прокуратури, ДСНС, Нацполіції, Патрульної поліції.

За словами Гречка, наразі петицію про зупинку транспорту під час тривог передали на розгляд голови КМДА Віталія Кличка.

Що ж стосується петиції про скорочення комендантської години то вона наразі перебуває на розгляді у заступника голови КМДА Петра Пантелеєва.