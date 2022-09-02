В Киеве с 1 сентября ввели спецпропуски нового формата с более сложной системой защиты Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

“С 1 сентября введен в действие спецпропуск нового формата. Причина – подделка документов и нарушение порядка передвижения во время действия комендантского часа. Именно поэтому у новых пропусков будет более сложная система защиты”, – говорится в сообщении.

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В комендатуре подчеркивают, что гражданские лица, общественные организации, благотворительные фонды, союзы, объединения, группы указанными пропусками обеспечиваться не будут.

От киевлян требуют соблюдать правила комендантского часа. Комендантский час в Киеве продолжается с 23:00 до 05:00. Заведениям общепита разрешено работать до 22:00.

Напомним, что петиция о сокращении комендантского часа набрала необходимое количество подписей в рекордно короткий срок, однако официального ответа киевские власти на нее до сих пор не дали.