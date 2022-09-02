У Києві з 1 вересня запровадили спецперепустки нового формату зі складнішою системою захисту Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

“З 1 вересня введено в дію спецперепустки нового формату. Причина – підробка документів та порушенням порядку пересування під час дії комендантської години. Саме тому нові перепустки матимуть складнішу систему захисту”, - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Київрада підтримала скасування зупинки транспорту під час тривоги: зменшення комендантської години на черзі

Водночас у комендатурі наголошують, що цивільні особи, громадські організації, благодійні фонди, спілки, об’єднання, групи зазначеними перепустками забезпечуватися не будуть.

Від киян вимагають дотримуватися правил комендантської години. Комендантська година у Києві триває із 23:00 до 05:00. Закладам громадського харчування дозволено працювати до 22.00.

Нагадаємо, що петиція про скорочення комендантської години набрала необхідну кількість підписів у рекордно короткий строк, однак офіційної відповіді київська влада на неї досі не дала.