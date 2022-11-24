Украинский сервис OnTaxi дал советы пользователям приложений онлайн-такси, как сдерживать рост цен в часы пик.

Почему растут цены на такси в вашем городе?

Ответ на этот вопрос с легкостью можно найти в Интернете. Алгоритмы в приложениях рассчитывают стоимость поездки, основываясь на балансе спроса и предложения: чем больше заказов сделают пользователи, чем меньше автомобилей будет «на линии» – тем выше коэффициент роста базового тарифа.

В критические моменты (снегопад, дождь, отключение электроэнергии и т.п.) - куча пользователей хочет добираться до места назначения на такси. В то же время многие водители отказываются от работы – из-за риска аварии на дороге или необходимости оказать автопомощь близким и родным.

Кстати Из-за проблем с мобильной связью такси стало невозможно вызвать

Если в такой ситуации не менять тариф, произойдет коллапс – все больше заказов, все меньше автомобилей, никто вообще не может никуда уехать. Следовательно, рост цены – это фактор мотивации, чтобы увеличить количество активных драйверов. А если вам необходимо ехать именно сейчас – можно еще «плюсануть» тариф и повысить тем самым скорость принятия заказа.

Могут ли сами пользователи сдерживать динамику цен на такси в городе? Да. И можно сделать это достаточно эффективно.

Во-первых, момент, о котором вы почти не задумывались, но он оказывает существенное влияние на ситуацию. Большинство водителей подключены сразу к трем-четырем онлайн-сервисам и выбирают самый дорогой заказ среди всех этих агрегаторов. Как только драйвер примет заказы в одном приложении, он сразу же становится неактивным для других. Большая часть пользователей также просчитывает цену сразу в трех-четырех сервисах – таким образом складывается иллюзия, что планирует ехать не один человек, а несколько. Спрос растет, а предложение падает. Получаем увеличение динамического тарифа.

Итак, первое важное правило: всегда производите просчет и создавайте заказ только в одном приложении, избегайте иллюзии ажиотажа. Никогда не пользуйтесь в час пик приложениями-сканерами, ведь они еще больше нагружают систему. Но даже в одном приложении лучше не преобразовывать заказы, изменяя некоторые параметры, а в случае, если автомобиль не найден – отправлять на повторный поиск старый запрос.

Еще один способ снизить спрос – скооперироваться с друзьями, коллегами или даже незнакомыми людьми на остановке транспорта, если вам нужно ехать в одном направлении, и вызвать такси для группы лиц – получаем один заказ вместо трех-четырех, спрос падает.

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В некоторых приложениях, в частности OnTaxi, есть возможность «отминусировать» стоимость заказа, если считаете, что она слишком велика (или просто нет таких денег на поездку). В комментариях – добавьте несколько предложений о том, почему цена снижена, но вам нужно ехать именно сейчас. Драйверы чаще всего хотят помогать тем, кто в этой помощи нуждается, велика вероятность, что такой заказ будет принят, несмотря на неконкурентную цену.

Ну и, наконец, простой способ сэкономить и помочь другим горожанам добраться до дома за «адекватные деньги» – дождаться падения спроса. Часы пик не продолжаются дольше 2-3 часов, если вам есть где «пересидеть ажиотаж» – сделайте это за чашкой ароматного кофе.

Как видите, нет никакого «сговора владельцев сервисов такси», цена и его динамика просчитывается программными алгоритмами. А на стоимость поездки оказывают влияние, в первую очередь, сами пользователи и их поведение. Следовательно, только пользователи могут сделать так, чтобы такси в час пик стоило не дороже, чем в обычный период.