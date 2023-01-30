Вызвать такси в Польше можно из тех же приложений в мобильном, что и в Украине. Но есть и местные услуги.
В Польше такси так же доступно, как и в Украине. К тому чтобы его вызвать, не нужно знать польский язык – можно использовать приложение, которое используете в Украине. К тому же многие водители такси украинцы или из бывших республик Союза.
В стране есть как лицензионные, так и индивидуальные перевозчики. Есть и нелегалы, которых в большинстве своем можно встретить у вокзалов, аэропортов, гостиниц и в популярных у туристов местах.
Также интересно как вызвать такси недорого в "час пик"
Как и где найти легальное такси в Польше
Найти машины такси можно на специальных парковках. То, что машина легальная, свидетельствует о наличии светового табло с надписью “Taxi” на крыше автомобиля, в салоне есть работающий таксометр, а у водителя – лицензия.
Также на большинстве автомобилей указан номер телефона компании, которую это такси представляет. А по просьбе пассажира водитель обязан выдать чек за предоставленную услугу.
В лицензированных такси обычно можно рассчитаться как наличными, так и картой. Все машины оснащены терминалами.
Как вызвать такси в Польше
Вызвать такси в Польше можно несколькими способами:
- позвонив в специальную службу;
- через Интернет-сервис;
- с помощью специальных мобильных приложений.
Самые популярные службы такси через мобильные приложения:
- Bolt – Google Play и App Store.
- Uber – Google Play и App Store.
- Free Now – Google Play и App Store.
- Free Now – это служба такси, которая работает по тому же принципу, что и Uber и Bolt. К тому же, после регистрации вы можете получить бонус на свой счет для поездок в такси – 15 злотых (130 грн).
Чтобы воспользоваться услугой указанных компаний, следует загрузить приложение в мобильный телефон и зарегистрироваться. Это можно сделать как в Google Play, так и в App Store.
Приложения удобны в использовании даже для людей, которые не владеют польским. Кроме того, всю информацию о поездке вы указываете в приложении, не общаясь с оператором.
Такси, которые можно вызвать через оператора (надо знать язык):
Варшава:
- City Warsaw – +48 22 848 88 88.
- Express Taxi – +48 22 877 08 08.
- Prestige Taxi – +48 22 866 66 66
- Super Taxi – +48 63 242 29 96.
- Merc Taxi – +48 22 677 77 77
Вроцлав − OPTI Taxi Wroclaw +4860 830 05 00
Познань − M1 Taxi Poznan +48 61822 22 22
Краков − Eco Taxi Krakow +48 12644 22 22
Пытаете − Lider +48 32723 23 23
Лодзь − Green Taxi Cab +48 42233 63 33
Гданьск − Hallo Taxi +4858 301 59 59
Люблин − Damel Taxi +48 81533 33 33
Также интересно должны ли автомобили такси проходить техосмотр?
Сколько стоит такси в Польше
Цены на комфортную поездку зависят от того, в каком городе вы будете ими пользоваться. Очевидно, что самые высокие ценники в Варшаве, Кракове и Гданьске.
Средняя цена за километр колеблется от 1,7 до 3 злотых. Также учтите начальную сумму, с которой начинается отсчет в такси, то есть цена посадки. В среднем это 6-8 злотых.
Если говорить о большом автомобиле для групповой перевозки, стоимость посадки может составлять и 50 злотых.
Если вы пожелаете уехать за пределы города, тариф за километр вырастет примерно в половину. Именно столько вы заплатите и за проезд по городу в праздничный или выходной день.
Как и в Украине цены на проезд днем и ночью отличаются. Ночью придется заплатить вдвое больше. Дневной тариф действует с 06:00 до 22:00, а ночной – с 22:00 до 06:00 утра.