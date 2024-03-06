BMW все ще виробляє запчастини для старих автомобілів. Деякі зберігаються на складі, а інші будуються на замовлення. Крім того, досі є оригінальні запчастини, виготовлені в той час.

Незалежно від марки та моделі, автомобілі завжди старіють. Чим старше вони стають, тим важче їм стає втриматися на дорозі. Як автовиробники допомагають власникам класичних автомобілів і заробляють додаткові гроші? Досі виробляючи запчастини для транспортних засобів, які зняли з виробництва десятиліття тому. BMW займається саме цим протягом 30 років.

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Дійсно, BMW Group Classic виробляє запчастини для старих автомобілів з 1994 року, коли спочатку був заснований підрозділ BMW Group Mobile Tradition. Зміна назви відбулася в 2008 році. Чесно кажучи, ми навіть не підозрювали, що німецька марка займається продажем автомобільних запчастин для моделей, знятих з виробництва багато років тому. З цієї причини ми вирішили поспілкуватися з представником компанії, щоб дізнатися більше про те, що до чого.

За словами прес-секретаря BMW Group Classic Марка Тісбюргера, деякі запчастини зберігаються на складі, а інші виготовляються на замовлення. Якщо ви бажаєте замовити певний компонент, який наразі недоступний, час виконання залежить від типу деталі, виробничих потужностей постачальника та місцезнаходження замовника. Компанія в основному працює з європейськими постачальниками, щоб підтримувати низькі витрати на логістику та мінімізувати витрати.

Масляні фільтри і свічки запалювання - найпопулярніші товари, які замовляють власники класичних і ретро BMW. Зазвичай найгарячіші предмети – це менші робочі частини. Мюнхенська марка називає ці щойно виготовлені деталі репродукціями. На наш подив, все ще є оригінальні запчастини, виготовлені в минулі часи. Спеціальний розділ веб-сайту BMW Group Classic містить список доступних товарів, і так, M1 (E26) є там. Ви можете купити засувку для обох дверей єдиного суперкара BMW із центральним розташуванням двигуна.

Існують копії запчастин для таких старих автомобілів, як серія 02, випущених у другій половині 1960-х років. Деталі варіюються від дверних ручок і впускної труби до хромованої обробки вихлопної труби та вимикача аварійних вогнів. BMW також пропонує підтримку для New Six (E3), автомобілів, які були запропоновані приблизно в той же час. Оригінальні седани 3 серії (E21), 5 серії (E12) і 7 серії (E23) також перераховані, а також чудовий родстер Z8 (E52).

Немає вичерпного списку цін, оскільки вони суттєво відрізняються від однієї країни до іншої, особливо враховуючи різні податкові ставки в усьому світі. Ці запчастини доступні безпосередньо у дилерів BMW, а також у сертифікованих партнерів BMW Group Classic. Більшість цих магазинів знаходяться в Європі, але є також кілька в Японії, Малайзії та Індонезії.

Окрім постачання автомобільних запчастин, компанія також має спеціальну майстерню в Мюнхені в штаб-квартирі BMW Group Classic. Там можна обслуговувати старі автомобілі, і Марк Тісбюргер сказав нам, що власники можуть отримати допомогу під час відновлення улюбленого старого бімера.