BMW все еще производит запчасти для старых автомобилей. Некоторые хранятся на складе, а другие строятся на заказ. Кроме того, до сих пор есть оригинальные запчасти, изготовленные в то время.

Независимо от марки и модели, автомобили всегда стареют. Чем старше они становятся, тем труднее им становится удержаться на дороге. Как автопроизводители помогают владельцам классических автомобилей и зарабатывают дополнительные деньги? До сих пор производя запчасти для транспортных средств, которые сняли с производства десятилетия назад. BMW занимается именно этим на протяжении 30 лет.

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Действительно, BMW Group Classic производит запчасти для подержанных автомобилей с 1994 года, когда изначально было основано подразделение BMW Group Mobile Tradition. Смена названия произошла в 2008 году. Честно говоря, мы даже не подозревали, что немецкая марка занимается продажей автомобильных запчастей для моделей, снятых с производства много лет назад. По этой причине мы решили пообщаться с представителем компании, чтобы узнать больше о том, что к чему.

По словам пресс-секретаря BMW Group Classic Марка Тисбюргера, некоторые запчасти хранятся на складе, а другие изготавливаются на заказ. Если вы хотите заказать определенный компонент, который пока недоступен, время выполнения зависит от типа детали, производственных мощностей поставщика и местонахождения заказчика. Компания в основном работает с европейскими поставщиками, чтобы поддерживать низкие затраты на логистику и минимизировать расходы.

Масляные фильтры и свечи зажигания - самые популярные товары, которые заказывают владельцы классических и ретро BMW. Обычно самые горячие предметы – это меньшие рабочие части. Мюнхенская марка называет эти только что изготовленные детали репродукциями. К нашему удивлению, все еще есть оригинальные запчасти, изготовленные в былые времена. Специальный раздел веб-сайта BMW Group Classic содержит список доступных товаров, и так, M1 (E26) есть там. Вы можете купить защелку для обеих дверей единственного суперкара BMW с центральным расположением двигателя.

Существуют копии запчастей для таких старых автомобилей, как серия 02, выпущенных во второй половине 1960-х годов. Детали варьируются от дверных ручек и впускной трубы до хромированной отделки выхлопной трубы и выключателя аварийных огней. BMW также предлагает поддержку для New Six (E3), автомобилей, которые были предложены примерно в то же время. Оригинальные седаны 3 серии (E21), 5 серии (E12) и 7 серии (E23) также перечислены, а также великолепный родстер Z8 (E52).

Нет исчерпывающего списка цен, поскольку они существенно отличаются от одной страны к другой, особенно учитывая различные налоговые ставки во всем мире. Эти запчасти доступны непосредственно у дилеров BMW, а также у сертифицированных партнеров BMW Group Classic. Большинство этих магазинов находятся в Европе, но есть также несколько в Японии, Малайзии и Индонезии.

Кроме поставки автомобильных запчастей, компания также имеет специальную мастерскую в Мюнхене в штаб-квартире BMW Group Classic. Там можно обслуживать старые автомобили, и Марк Тисбюргер сказал нам, что владельцы могут получить помощь при восстановлении любимого старого бимера.