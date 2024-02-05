Этот BMW 3 серии 14 лет простоял в старом здании. Теперь он наконец-то получает должное внимание.

Это купе BMW 3 серии поколения E30 было брошено предыдущим владельцем в гараже дома в Пенсильвании. Он простоял нетронутым в течение 14 лет, когда дом медленно начал проваливаться сам по себе, что привело к накоплению мусора на внешней части автомобиля и заражению внутри. К счастью, BMW удалось спасти благодаря сотрудникам WD Detailing, которые восстановили автомобиль и довели его до совершенства.

Читайте также: На продажу выставлен BMW E30 в идеальном состоянии

Прежде чем WD Detailing смогла привезти этот E30 на свою базу и приступить к чистке, команде пришлось вытащить автомобиль - это легче сказать, чем сделать, учитывая, сколько времени он простоял. Убрав двери гаража, команда решает вытащить автомобиль с помощью веревки, прикрепленной к одному из задних рычагов управления. Но из-за того, что рукоятка такая ржавая, она просто ломается, оставляя заднее левое колесо повернутым в неправильном направлении.

Далее следует несколько мучительных часов медленного, осторожного извлечения, чтобы доставить BMW в трейлер WD Detailing. Но как только он вернулся на склад, уборка наконец можно начать. И там много уборки. Краска имеет грубую форму, потеряв значительную часть своего прозрачного слоя. На капоте лежит значительная часть изоляции потолка дома, а внутренняя часть покрыта крысиной мочой и фекалиями.

Средства для чистки и вода под высоким давлением очищают внешнюю поверхность от пыли и плесени, а большое количество обезжиривателей и чистки придают коврам здоровый вид. Подушки сидений демонстрируют резкие изменения, переходя от желтовато-желтого цвета до почти заводского светло-бежевого. Это все очень приятно смотреть.

К сожалению, судьба этого E30 была решена задолго до того, как он получил эти процедурі по восстановлению. По словам сотрудников WD Detailing, автомобиль скорее разберут, чем возродят и вернут на дорогу. Хотя нам грустно видеть, как классический автомобиль простаивает, мы рады, что его части способны послужить в других BMW E30.