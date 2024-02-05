Цей BMW 3 серії 14 років простояв у старій будівлі. Тепер він нарешті отримує належну увагу.

Це купе BMW 3 серії покоління E30 було покинуте попереднім власником у гаражі будинку в Пенсільванії. Він простояв недоторканим протягом 14 років, коли будинок повільно почав провалюватися сам по собі, що призвело до накопичення сміття на зовнішній частині автомобіля та зараження всередині. На щастя, автомобіль вдалося врятувати від загибелі завдяки співробітникам WD Detailing, які відновили автомобіль і довели його досконалість.

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Перш ніж WD Detailing змогла привезти цей E30 на свою базу та приступити до чищення, команді довелося витягнути автомобіль — це легше сказати, ніж зробити, враховуючи, скільки часу він простояв. Прибравши двері гаража, команда вирішує витягнути автомобіль за допомогою мотузки, прикріпленої до одного із задніх важелів керування. Але через те, що рукоятка така іржава, вона просто ламається, залишаючи заднє ліве колесо повернутим у неправильному напрямку.

Далі йде кілька болісних годин повільного, обережного вилучення, щоб доставити BMW у трейлер WD Detailing. Але як тільки він повернувся на склад, прибирання нарешті можна розпочати. І там багато прибирання. Фарба має грубу форму, втративши значну частину свого прозорого шару. На капоті лежить значна частина ізоляції стелі будинку, а внутрішня частина вкрита щурячою сечею та фекаліями.

Хороша деталь вирішує більшість косметичних проблем цього E30. Засоби для чищення та вода під високим тиском очищають зовнішню поверхню від пилу та плісняви, а велика кількість знежирювачах та чищення надають килимам здорового вигляду. Подушки сидінь демонструють найрізкіші зміни, переходячи від жовтувато-жовтого кольору до майже заводського світло-бежевого. Це все дуже приємно дивитися.

На жаль, доля цього E30 була вирішена задовго до того, як він отримав ці деталі світового класу. За словами співробітників WD Detailing, автомобіль швидше розберуть, ніж відродять і повернуть на дорогу. Хоча нам сумно бачити, як класичний автомобіль кусає пил, ми раді, що його частини здатні утримувати інших на дорозі.