BMW готовит к премьере новый электрический внедорожник Vision Neue Klasse X. Официальный дебют запланирован на конец недели.

В преддверии дебюта BMW немного приоткрыл завесу таинственности и позволил поклонникам бренда заглянуть в высокотехнологичное будущее представленного брендом еще в сентябре Vision Neue Klasse.

Первый официальный тизер концепта посвящен его приборной панели. Информационно-развлекательный дисплей похож на предыдущий Vision Neue Klasse, а проекционный дисплей BMW Panoramic Vision расположен у основания лобового стекла рядом с зеркалом заднего вида.

Читайте также Посмотрите на удивительный BMW Z13, который 30 лет назад хотели запустить в серию

Однако Vision Neue Klasse X имеет выразительную центральную консоль, ультратонкие вентиляционные отверстия, обновленный руль и свежую цветовую схему, которая сочетает белый с оранжевым.

Сообщается, что "новый класс" электромобилей BMW будет иметь на 30% больший запас хода, на столько же быструю зарядку и на 25% повышение эффективности. Это будет электромобиль нового поколения.

Интерьер BMW Vision Neue Klasse X (слева) по сравнению с предыдущим концептом седана (справа). Тизерное фото: BMW

Седан BMW, похож на Tesla Model 3, отличается радикальным обновлением дизайна, включая современную переднюю часть "акульего носа", широкие колесные арки и даже выдвижную теплицу. Фирменные элементы BMW, такие как решетка радиатора и двойные фары, сочетаются с современным взглядом на культовый дизайн бренда.

Читайте также BMW до сих пор выпускает запчасти для автомобилей возрастом более 30 лет

Ожидается, что BMW выпустит шесть электромобилей Neue Klasse в течение 24 месяцев. Как и седан, версия SUV будет оснащена информационно-развлекательной системой BMW iDrive следующего поколения. Это включает BMW Panoramic Vision, новый проекционный дисплей, который заменяет классический дисплей водителя

Не так давно засветились снимки таинственного концепта внедорожника BMW. Ожидается, что серийная версия Vision Neue Klasse X заменит полностью электрический BMW iX3. Фото: CarsCoops

Очевидно, вскоре будет больше подробностей, поскольку BMW обнародовал интерьер "Vision Neue Klasse X" в социальных сетях, показав внутренний экран информационно-развлекательной системы. Минималистичный интерьер без декоративного хрома и кожи поможет уменьшить выбросы углерода при производстве.

Эксперты уже прогнозируют и детализируют детали, складывая пазл характеристики. Уже подсчитано, что имея запас хода на 30% больше, чем в iX3, BMW Vision Neue Klasse X может проехать более 598 км. Вероятно, электромобили BMW Neue Klasse будут оснащены двигателями eDrive шестого поколения и круглыми аккумуляторными элементами для оптимизации запаса хода и эффективности.

Читайте также Глыба льда упала с фуры на BMW и ранила его владельца: что случилось с водителем грузовика

Ожидается, что производство электрического внедорожника начнется за седаном следующего поколения BMW, начиная с 2025 года. Однако окончательные подробности ожидаются 21 марта (см. видео внизу), когда BMW официально представит новую модель.

О цене речь пока не идет, но некоторые эксперты предполагают, что электрический внедорожник BMW следует за Rivian, который на днях представил свой доступный электрический внедорожник R2 по цене от 45 000 долларов.