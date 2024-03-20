Полученные с помощью этого процесса детали начнут ставить на серийные машины в ближайшем будущем.

На машинах BMW появятся детали, созданные с помощью трехмерной печати. Речь идет о технологии электродугового выращивания, или WAAM. Благодаря ей компоненты подвесок можно печатать быстро и с минимумом отходов, применяя алгоритмы топологической оптимизации.

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Такие детали имеют полую структуру, что даёт очевидный выигрыш в массе без снижения жёсткости. По словам BMW, после завершения стендовых испытаний, WAAM-детали начнут устанавливать на серийные машины.

Технологий трехмерной печати сегодня насчитывается более десятка - от послойного отверждения жидкого материала под действием лазера (стереолитография, или SLA) до синтеза с помощью цифровой проекции света (Digital Light Synthesis, DLS). Например, Ford использует одновременно несколько способов аддитивного производства (FDM, SLS, SLA, DLS). А в центре 3D-печати BMW Group уже девять лет совершенствуют процесс электродугового выращивания (Wire Arc Additive Manufacturing, WAAM).

Это относительно новая ростовая технология, заключающаяся в наплавке электродуговой проволоки. В отличие от продвинутого лазерного спекания, WAAM лучше подходит для крупных деталей, например опор стоек подвески. Физика процесса делает возможным полые структуры, то есть с оптимальным соотношением жесткости и массы, но недостатком будет характерная неровная поверхность. Правда, по словам BMW, даже без дальнейшей проработки такие детали успешно проходят тесты на циклические нагрузки.

Самое интересное то, что немцы совместили производственный процесс WAAM с проектированием на основе методов генеративного дизайна. Заведуют этим специальные алгоритмы, созданные под вдохновением от эволюционных процессов, которые в живой природе. Полученные таким образом бионические структуры требуют меньше сырья и в процессе финальной доводки усиливаются лишь в нагруженных местах - опять же экономия. Разумеется, такой подход считается и более экологичным, поэтому технологию начнут применять на серийных машинах в ближайшем будущем. Скорее всего, после 2025 года, с приходом Neue Klasse.