Мережею шириться відео випробувань першого квадромоторного електромобіля підрозділу BMW M на льоду. Враховуючи те, що конкурент BMW – Mercedes-AMG, також готує високопродуктивний електромобіль, дебют новинки від баварського автовиробника слід очікувати зовсім незабаром.

Після того, як Porsche презентувала світові свій найпотужніший електромобіль - Taycan Turbo GT потужністю 1092 к.с., інші автовиробники також ведуть розробку подібних авто.

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Компанія BMW представила прототип свого найпродуктивнішого електромобіля ще у 2022 році й заявила, що готує електричне авто із чотирма електродвигунами. З того часу тестовий екземпляр був неодноразово помічений шпигунами, однак наразі це перше відео, поширене в мережі, на якому він був помічений в русі.

На кадрах помітно, що автомобіль являє собою більш агресивну та спортивну версію BMW i4 з широкими крилами та низьким кліренсом. Офіційної інформації щодо характеристик електромобіля немає, проте експерти зазначають, що він матиме потужність понад 1000 к.с., як і топовий Porsche Taycan Turbo GT.

BMW M EV поруч із BMW i4 M50 (Джерело: BMW)

Керівник відділу розробки продуктів BMW Френк Вебер підтвердив, що електричний M3 буде випущений приблизно у 2027 році. Вебер сказав, що платформа з чотирма незалежними двигунами може працювати «до одного мегавата», що приблизно 1340 к.с.

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Porsche Taycan Turbo GT може розганятися до 100 км/год за 2,1 секунди. Компанія BMW планує перевершити цей показник зі своїм першим квадромоторним високопродуктивним електромобілем.