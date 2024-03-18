Під заплутаним камуфляжем і задніми ліхтарями, схожими на Miata, ховається перший Mercedes на платформі AMG.

Це спортивний седан, розроблений з нуля суто як електрична модель, щоб замінити поточне 4-дверне купе AMG. Останній уже отримав гібридну обробку, але його наступник повністю відмовиться від двигуна внутрішнього згоряння, щоб прийняти чисту установку EV.

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Судячи з крутої форми задньої частини прототипу, це буде більш практичний ліфтбек, ніж традиційний седан. Це не було б несподіванкою, оскільки вихідна модель також є п’ятидверним хетчбеком, незважаючи на її заплутану назву «купе». При ближчому розгляді цих офіційних тизерних зображень можна побачити активний задній спойлер і передні аеродинамічні елементи. У серійної версії має бути багато спільного з концептом Vision AMG 2022 року.

Дорожня модель нагадуватиме Porsche Taycan, пропонуючи більш динамічну їзду, ніж версії AMG EQE. Він використовуватиме електродвигуни дископодібної форми з аксіальним потоком з «неперевершеним поєднанням щільності потужності, розміру та ваги» порівняно з традиційними циліндричними двигунами з радіальним потоком. Експерти з Аффальтербаха вже показали, що один двигун може розвивати 480 кінських сил і крутний момент 800 Нм при вазі всього 24 кілограми.

Очікується, що модель на базі AMG.EA, окрім нових двигунів, матиме тонший акумулятор із 40-відсотковим збільшенням щільності енергії. Спеціальна архітектура також повинна забезпечувати більш просторий салон. Це стане можливим за рахунок розтягнення колісної бази та вкорочення передніх і задніх звисів.

Наразі цей спортивний електромобіль випробовується на замерзлому озері в Швеції за температури до -25 градусів за Цельсієм, і він відправляється в інші регіони світу для додаткових оцінок. Ми не очікуємо, що високопродуктивна електрична модель надійде в продаж цього року, але офіційна презентація може відбутися наприкінці 2024 або на початку 2025 року.