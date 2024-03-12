Передбачалося, що A-Class буде знято з виробництва в 2024 році, але плани змінились. Mercedes продовжить випускати найдешевший бензиновий автомобіль, тому що електромобілі все ще дорогі.

Mercedes був надто оптимістичним щодо зростання популярності електрифікованих транспортних засобів, стверджуючи, що гібриди та електромобілі складатимуть 50 відсотків продажів до 2025 року. Однак це навряд чи станеться, оскільки нова мета на 2024 рік — досягти лише 21 відсотка від загального обсягу поставок.

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Передбачалося, що A-Class припинить продаж у 2024 році, але тепер його життєвий цикл подовжено до 2026 року, повідомляє Autocar. Компактний хетчбек фактично є початковою точкою в лінійці Mercedes, стартуючи з 37 401 євро (майже 41 000 доларів) на внутрішньому ринку Німеччини. Минулого місяця генеральний директор Ола Калленіус визнав, що до паритету цін між автомобілями з двигуном внутрішнього згоряння та чисто електричними моделями ще «багато років». Керівник продовжував згадувати, що клієнти бачать це в розриві в ціні між автомобілем з двигуном і електромобілем.

Mercedes працює над новим сімейством компактних автомобілів, і вони також матимуть двигуни внутрішнього згоряння. CLA, CLA Shooting Brake, GLA та GLB замінять на нещодавно розроблену платформу MMA, яка підтримуватиме як традиційні двигуни, так і повністю електричні трансмісії. Про те, чи будуть оновлені хетчбек A-класу, седан A-класу та мінівен B-класу, компанія не сказала жодного слова. Ми знаємо, що є плани щодо позашляховика Little G на цій новій архітектурі.

Mercedes вважає, що до 2030 року гібриди та електромобілі складатимуть до 50 відсотків від загального обсягу поставок. Це велика зміна порівняно з прогнозом, зробленим кілька років тому, коли фірма заявила, що до кінця 2019 року на деяких ринках бренд буде повністю електричним. Виходячи з нещодавно встановлених цілей, ми можемо зробити висновок, що компанія має намір продовжувати виробництво автомобілів з бензиновими двигунами у 2030-х роках у відповідь на слабше, ніж очікувалося, впровадження електромобілів.

У документі, підготовленому для інвесторів, автовиробник зі Штутгарта каже, що «вживає необхідних заходів, щоб повністю перейти на електрику», але визнає, що «клієнти та ринкові умови визначатимуть темп трансформації». Іншими словами, якщо ви хочете придбати бензиновий автомобіль у 2031 році зі знаменитою трикутною зіркою, Mercedes із задоволенням вам його поставить.

Є ознаки того, що заборона Європейського Союзу на продаж нових автомобілів з викидами в 2035 році може насправді не вступити в силу. Головний фінансовий директор Porsche Лутц Мешке нещодавно сказав, що «зараз ведеться багато дискусій навколо двигуна внутрішнього згоряння. Я думаю, це може бути відкладено». Якщо це станеться, автовиробники та споживачі будуть задоволені.