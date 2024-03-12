Предполагалось, что A-Class будет снят с производства в 2024 году, но планы изменились. Mercedes продолжит выпускать самый дешевый бензиновый автомобиль, потому что электромобили все еще дорогие.

Mercedes был слишком оптимистичным относительно роста популярности электрифицированных транспортных средств, утверждая, что гибриды и электромобили будут составлять 50 процентов продаж до 2025 года. Однако это вряд ли произойдет, поскольку новая цель на 2024 год - достичь лишь 21 процента от общего объема поставок.

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Предполагалось, что A-Class прекратит продажи в 2024 году, но теперь его жизненный цикл продлен до 2026 года, сообщает Autocar. Компактный хэтчбек фактически является начальной точкой в линейке Mercedes, стартуя с 37 401 евро (почти 41 000 долларов) на внутреннем рынке Германии. В прошлом месяце генеральный директор Ола Каллениус признал, что до паритета цен между автомобилями с двигателем внутреннего сгорания и чисто электрическими моделями еще "много лет". Руководитель продолжал упоминать, что клиенты видят это в разрыве в цене между автомобилем с двигателем и электромобилем.

Mercedes работает над новым семейством компактных автомобилей, и они также будут иметь двигатели внутреннего сгорания. CLA, CLA Shooting Brake, GLA и GLB заменят на недавно разработанную платформу MMA, которая будет поддерживать как традиционные двигатели, так и полностью электрические трансмиссии. О том, будут ли обновлены хэтчбек A-класса, седан A-класса и минивэн B-класса, компания не сказала ни слова. Мы знаем, что есть планы по внедорожнику Little G на этой новой архитектуре.

Mercedes считает, что к 2030 году гибриды и электромобили будут составлять до 50 процентов от общего объема поставок. Это большое изменение по сравнению с прогнозом, сделанным несколько лет назад, когда фирма заявила, что к концу 2019 года на некоторых рынках бренд будет полностью электрическим. Исходя из недавно установленных целей, мы можем сделать вывод, что компания намерена продолжать производство автомобилей с бензиновыми двигателями в 2030-х годах в ответ на более слабое, чем ожидалось, внедрение электромобилей.

В документе, подготовленном для инвесторов, автопроизводитель из Штутгарта говорит, что "принимает необходимые меры, чтобы полностью перейти на электричество", но признает, что "клиенты и рыночные условия будут определять темп трансформации". Другими словами, если вы хотите приобрести бензиновый автомобиль в 2031 году со знаменитой треугольной звездой, Mercedes с удовольствием вам его поставит.

Есть признаки того, что запрет Европейского Союза на продажу новых автомобилей с выбросами в 2035 году может на самом деле не вступить в силу. Главный финансовый директор Porsche Лутц Мешке недавно сказал, что "сейчас ведется много дискуссий вокруг двигателя внутреннего сгорания. Я думаю, это может быть отложено". Если это произойдет, автопроизводители и потребители будут довольны.