Mercedes признает, что ему не удастся выполнить свой ранее установленный прогноз относительно того, чтобы к 2025 году PHEV и EV составляли 50 процентов продаж.

На пресс-конференции, посвященной результатам 2023 года, немецкий бренд класса люкс заявил, что теперь прогнозируется, что к 2030 году 50 процентов от общего объема продаж составят гибридные и электромобили. Это пятилетняя задержка по сравнению с первоначальным планом. В июле 2021 года компания оценила, что к 2025 году PHEV и полные электромобили будут составлять половину объема.

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Некоторые из вас, кто следил за Mercedes, помнят стратегию Ambition 2039, представленную несколько лет назад. Однажды в пространном документе было предложение, привлекшее внимание многих журналистов: «К концу этого десятилетия Mercedes-Benz Cars стремится стать полностью электрическим – там, где это позволяют рыночные условия». Заявление было несколько расплывчатым, но достаточно четким, чтобы подчеркнуть цели бренда по электромобилям.

В новом документе, подготовленном для инвесторов, Mercedes оценивает, что гибриды и электромобили будут составлять до 50 процентов во второй половине десятилетия, но также только там, где позволяют рыночные условия. Далее компания отмечает, что «сможет удовлетворить разные потребности клиентов вплоть до 2030-х годов». Это разумный способ сказать, что в течение следующего десятилетия он продолжит производить автомобили с двигателями внутреннего сгорания.

Между тем, генеральный директор Ола Каллениус признает, что автомобили с традиционными двигателями остаются основой денежного потока компании. Он сказал Bloomberg Television, что паритет стоимости между двигателями с двигателем и электромобилями «спустя много лет». Презентация, сделанная для инвесторов, показала, что затраты на производство электромобилей в этом десятилетии не опустятся до уровня ICE. Это несмотря на то, что бензиновые автомобили станут более дорогими в производстве, как только через пару лет вступит в силу новый стандарт Евро-7.

В 2023 году общие поставки Mercedes PHEV и EV достигли 401943 единиц, что на 20,5 процента больше, чем в предыдущем году. PHEV подверглись падению на 12,5 процента до 161 275 единиц, а электромобили выросли на 61,3 процента до 240 668 единиц. Доля PHEV и EV в общем объеме составила 19,7 процента (с 16,3 процента в 2022 году). Цель этого года состоит в том, чтобы PHEV и EVs составляли от 19 до 21 процента от общего объема.