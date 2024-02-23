Mercedes визнає, що йому не вдасться виконати свій раніше встановлений прогноз щодо того, щоб до 2025 року PHEV та EV складали 50 відсотків продажів.

Під час прес-конференції, присвяченій результатам 2023 року, німецький бренд класу люкс заявив, що тепер прогнозується, що до 2030 року 50 відсотків від загального обсягу продажів становитимуть гібридні та електромобілі. Це п’ятирічна затримка порівняно з початковим планом. У липні 2021 року компанія оцінила, що до 2025 року PHEV і повні електромобілі складатимуть половину обсягу.

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Деякі з вас, хто стежив за Mercedes, пам’ятають стратегію «Ambition 2039», представлену кілька років тому. Одного разу в розлогому документі було речення, яке привернуло увагу багатьох журналістів: «До кінця цього десятиліття Mercedes-Benz Cars прагне стати повністю електричним — там, де це дозволяють ринкові умови». Заява була дещо розпливчастою, але достатньо чіткою, щоб підкреслити цілі бренду щодо електромобілів.

У новому документі, підготовленому для інвесторів, Mercedes оцінює, що гібриди та електромобілі становитимуть «до 50 відсотків» у другій половині десятиліття, але також лише «там, де дозволяють ринкові умови». Далі компанія зазначає, що «зможе задовольнити різні потреби клієнтів аж до 2030-х років». Це розумний спосіб сказати, що протягом наступного десятиліття він продовжить випускати автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння.

Тим часом генеральний директор Ола Калленіус визнає, що автомобілі зі традиційними двигунами залишаються основою грошового потоку компанії. Він сказав Bloomberg Television, що паритет вартості між двигунами з двигуном і електромобілями «через багато років». Презентація, зроблена для інвесторів, показала, що витрати на виробництво електромобілів цього десятиліття не опустяться до рівня ICE. Це незважаючи на те, що бензинові автомобілі стануть дорожчими у виробництві, як тільки через пару років набуде чинності новостворений стандарт Євро-7.

У 2023 році загальні поставки Mercedes PHEV і EV досягли 401 943 одиниць, що на 20,5 відсотка більше, ніж у попередньому році. PHEV зазнали падіння на 12,5 відсотка до 161 275 одиниць, а електромобілі зросли на 61,3 відсотка до 240 668 одиниць. Частка PHEV та EV у загальному обсязі склала 19,7 відсотка (з 16,3 відсотка у 2022 році). Ціль цього року полягає в тому, щоб PHEV і EVs складали від 19 до 21 відсотка від загального обсягу.