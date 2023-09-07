У 2024 році з’явиться G-Class без двигуна внутрішнього згоряння. Електричний G, показаний у вигляді прототипу на виставці IAA в Мюнхені, стає все ближчим.

Через два роки після представлення Concept EQG на тому ж шоу німецький бренд демонструє майже серійний прототип позашляховика з електроприводом. В офіційному повідомленні від Mercedes йдеться, що відвідувачі IAA можуть ближче познайомитися з електричним G «за кілька місяців до його світової прем’єри наступного року». Додаткова інформація недоступна, але ми знаємо, що модель зі традиційним двигуном залишиться.

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Mercedes не говорив про технічні характеристики, хоча очікується, що EQG матиме чотиримоторну установку та додаткову акумуляторну батарею високої щільності, що використовує кремнієвий анод. Це має підвищити щільність енергії на 20-40 відсотків до 800 Вт·год/л та забезпечити «значну кількість» додаткового діапазону. Однак EQG більшого радіусу дії має вийти не раніше 2025 року, тобто приблизно через рік після стандартного електричного варіанту.

Варто зазначити, що EQG не буде першим електричним Mercedes з чотирма двигунами, оскільки SLS AMG Electric Drive мав чотиримоторну установку ще в 2012 році. За оцінками, електричний позашляховик важитиме близько 3000 кілограмів або навіть більше. Беручи до уваги його квадратну форму, яка дає йому не ідеальний коефіцієнт лобового опору, йому знадобиться передова батарея, щоб забезпечити пристойний запас ходу.

EQG використовуватиме модифіковану версію шасі зі сталевою драбиною, яка лежить в основі бензинового/дизельного G-класу (W463). У Mercedes заявили, що переведуть на подвійні поперечні важелі передню та задню підвіску. Батарея буде розміщена в сталевому корпусі та загорнута в полімерну суміш, посилену вуглецевим волокном, щоб захистити її під час руху по бездоріжжю та вбрід через глибоку воду.

Крім звичайних режимів водіння (Eco, Comfort, Sport), він матиме Trail, Rock і Sand, а також повзучий режим для руху по бездоріжжю із заздалегідь встановленою швидкістю. Іншим трюком для вечірки буде G-Turn, який Mercedes говорить для повороту танка на 360 градусів після використання пелюстків перемикання передач, щоб вибрати, їхати ліворуч чи праворуч.

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Нагадаємо, що у жовтні 2017 року Mercedes попрощався з G-Class з двигуном V12, випустивши G65 Final Edition. У червні 2023 року G500 V8 Final Edition ознаменував кінець шляху для восьмициліндрової моделі, що не належить AMG. Незважаючи на те, що G63 все ще доступний, легендарний позашляховик не застрахований від зникнення.