В 2024 году появится G-Class без двигателя внутреннего сгорания. Электрический G, показанный в виде прототипа на выставке IAA в Мюнхене, становится все ближе.

Через два года после представления Concept EQG на том же шоу немецкий бренд демонстрирует почти серийный прототип внедорожника с электроприводом. В официальном сообщении от Mercedes говорится, что посетители IAA могут поближе познакомиться с электрическим G «за несколько месяцев до его мировой премьеры в следующем году». Дополнительная информация недоступна, но мы знаем, что модель с традиционным двигателем останется.

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Mercedes не говорил о технических характеристиках, хотя ожидается, что EQG будет иметь четырехмоторную установку и дополнительную аккумуляторную батарею высокой плотности, использующую кремниевый анод. Это должно повысить плотность энергии на 20-40 процентов до 800 Втч/л и обеспечить «значительное количество» дополнительного диапазона. Однако EQG большего радиуса действия должен получиться не раньше 2025 года, то есть примерно через год после стандартного электрического варианта.

Стоит отметить, что EQG не будет первым электрическим Mercedes с четырьмя двигателями, поскольку у SLS AMG Electric Drive была четырехмоторная установка еще в 2012 году. По оценкам, электрический внедорожник весит около 3000 килограммов или даже больше. Учитывая его квадратную форму, дающую ему не идеальный коэффициент лобового сопротивления, ему понадобится передовая батарея, чтобы обеспечить приличный запас хода.

EQG будет использовать модифицированную версию шасси со стальной лестницей, лежащей в основе бензинового/дизельного G-класса (W463). В Mercedes заявили, что переведут на двойные поперечные рычаги переднюю и заднюю подвеску. Батарея будет размещена в стальном корпусе и завернута в полимерную смесь, усиленную углеродным волокном, чтобы защитить ее при движении по бездорожью и вброд через глубокую воду.

Помимо обычных режимов вождения (Eco, Comfort, Sport), он будет иметь Trail, Rock и Sand, а также ползучий режим для движения по бездорожью с заранее установленной скоростью. Другим трюком для вечеринки будет G-Turn, который Mercedes говорит для поворота танка на 360 градусов после использования лепестков переключения передач, чтобы выбрать, ехать налево или направо.

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Напомним, что в октябре 2017 года Mercedes простился с G-Class с двигателем V12, выпустив G65 Final Edition. В июне 2023 года G500 V8 Final Edition ознаменовал конец пути для восьмицилиндровой модели, не принадлежащей AMG. Несмотря на то что G63 все еще доступен, легендарный внедорожник не застрахован от исчезновения.