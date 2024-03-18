Под запутанным камуфляжем и задними фонарями, похожими на Miata, скрывается первый Mercedes на платформе AMG.

Это спортивный седан, разработанный с нуля сугубо как электрическая модель, чтобы заменить текущее 4-дверное купе AMG. Последний уже получил гибридную отделку, но его преемник полностью откажется от двигателя внутреннего сгорания, чтобы принять чистую установку EV.

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Судя по крутой форме задней части прототипа, это будет более практичный лифтбек, чем традиционный седан. Это не было бы неожиданностью, поскольку исходная модель также является пятидверным хэтчбеком, несмотря на ее запутанное название "купе". При более близком рассмотрении этих официальных тизерных изображений можно увидеть активный задний спойлер и передние аэродинамические элементы. У серийной версии должно быть много общего с концептом Vision AMG 2022 года.

Дорожная модель будет напоминать Porsche Taycan, предлагая более динамичную езду, чем версии AMG EQE. Он будет использовать электродвигатели дискообразной формы с аксиальным потоком с "непревзойденным сочетанием плотности мощности, размера и веса" по сравнению с традиционными цилиндрическими двигателями с радиальным потоком. Эксперты из Аффальтербаха уже показали, что один двигатель может развивать 480 лошадиных сил и крутящий момент 800 Нм при весе всего 24 килограмма.

Ожидается, что модель на базе AMG.EA, кроме новых двигателей, будет иметь более тонкий аккумулятор с 40-процентным увеличением плотности энергии. Специальная архитектура также должна обеспечивать более просторный салон. Это станет возможным за счет растяжения колесной базы и укорочения передних и задних свесов.

Сейчас этот спортивный электромобиль испытывается на замерзшем озере в Швеции при температуре до -25 градусов по Цельсию, и он отправляется в другие регионы мира для дополнительных оценок. Мы не ожидаем, что высокопроизводительная электрическая модель поступит в продажу в этом году, но официальная презентация может состояться в конце 2024 или в начале 2025 года.