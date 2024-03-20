По сети распространяется видео испытаний первого квадромоторного электромобиля подразделения BMW M на льду. Учитывая то, что конкурент BMW - Mercedes-AMG, также готовит высокопроизводительный электромобиль, дебют новинки от баварского автопроизводителя следует ожидать совсем скоро.

После того, как Porsche презентовала миру свой самый мощный электромобиль - Taycan Turbo GT мощностью 1092 л.с., другие автопроизводители также ведут разработку подобных авто.

Читайте также: Mercedes-AMG готовит электрического конкурента для Porsche Taycan

Компания BMW представила прототип своего самого производительного электромобиля еще в 2022 году и заявила, что готовит электрическое авто с четырьмя электродвигателями. С тех пор тестовый экземпляр был неоднократно замечен шпионами, однако, на данный момент это первое видео, распространенное в сети, на котором он был замечен в движении.

На кадрах заметно, что автомобиль представляет собой более агрессивную и спортивную версию BMW i4 с широкими крыльями и низким клиренсом. Официальной информации о характеристиках электромобиля нет, однако эксперты отмечают, что он будет иметь мощность более 1000 л.с., как и топовый Porsche Taycan Turbo GT.

BMW M EV рядом с BMW i4 M50 (Источник: BMW)

Руководитель отдела разработки продуктов BMW Фрэнк Вебер подтвердил, что электрический M3 будет выпущен примерно в 2027 году. Вебер сказал, что платформа с четырьмя независимыми двигателями может работать "до одного мегаватта", что примерно 1340 л.с.

Также интересно: BMW покажет кроссовер Vision Neue Klasse X через несколько дней, но уже есть первые фото

Porsche Taycan Turbo GT может разгоняться до 100 км/ч за 2,1 секунды. Компания BMW планирует превзойти этот показатель со своим первым квадромоторным высокопроизводительным электромобилем.