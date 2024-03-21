Новый электрический кроссовер пришел на замену актуальному BMW iX3 и является олицетворением новой архитектуры электромобилей следующего поколения от BMW. Новинку начнут производить на заводе в Венгрии в 2025 году.

В прошлом году мировому авто сообществу был показан новый электрический Neue Klasse Sedan, а теперь к линейке присоединился внедорожник с дополнительной аббревиатурой X. Эти модели являются олицетворением планов компании BMW и первыми глобальными шагами в выполнении намерения стать производителем исключительно электромобилей.

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Модели Vision Neue Klasse являются первыми представителями нового корпоративного дизайна и архитектуры электромобилей нового поколения. При первом осмотре нового кроссовера Neue Klasse X сразу заметно, что в отличие от многих современных BMW, кроссовер имеет большие фары и узкую решетку радиатора.

BMW Neue Klasse Sedan и Neue Klasse X

Внешность авто чем-то напоминает старое купе BMW New Class 1965 года и настоящие фанаты марки точно заметят это сходство. Автопроизводитель не привел данных о точных габаритных размерах кроссовера, но визуально Neue Klasse X несколько напоминает iX3.

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Задняя часть новинки напоминает модели X5 и XM, однако, одновременно кажется уникальной. Автопроизводитель заявил, что кроссовер оснащен новым типом управления приводом и шасси, благодаря совершенно новому программному обеспечению, разработанного собственноручно инженерами BMW Group.

"В BMW будущего работают четыре совершенно новые идеи: высокопроизводительные компьютеры, которые разумно сочетают то, что раньше работало отдельно. Мы разработали первую идею на 100 процентов сами. В будущем мы объединим четыре важных устройства управления в одном высокопроизводительном компьютере. Результат: больше динамики, больше точности, больше эффективности и еще больше удовольствия от вождения", - заявил руководитель отдела развития Фрэнк Вебер.

Vision Neue Klasse X получил шестое поколение технологии BMW eDrive, которая обеспечивает на 30% больший запас хода, а также новые круглые элементы литий-ионной батареи. По сравнению с предыдущими призматическими элементами, они имеют более высокую объемную плотность энергии более чем на 20 процентов. В сочетании с 800-вольтовой системой они позволяют ускорить скорость зарядки на 30 процентов.

В салоне BMW Vision New Class X центральный дисплей интегрирован в панель приборов, чтобы предложить водителю и пассажиру оптимальный доступ ко всем функциям информационно-развлекательной системы. Также авто оборудовано проекционным дисплеем, который изображает всю необходимую информацию на всю ширину лобового стекла.

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Как заявляют в компании BMW, первый полностью электрический автомобиль на основе новой архитектуры поступит в серийное производство на заводе в Дебрецене (Венгрия) во второй половине 2025 года. Седан появится в 2026 году. Всего запланирован выпуск шести новых моделей на трех континентах.