Нещодавно майже непошкоджений BMW X5 2008 року виготовлення купили на аукціоні за 5 доларів. Такі дешеві автомобілі зазвичай продаються в американському штаті Гаваї.

В Україні BMW X5 – символ престижу, “крутизни” власника та достатку. А от в американському штаті Гаваї вони продаються кілька доларів. Наприклад, проданий 24 березня на автоаукціоні Copart BMW X5 2008 року виготовлення сторгували всього за п’ять “баксів”. Про це повідомляє сервіс статистики американських аукціонів BidFax.

BMW X5 2008 на аукціонах Copart чи IAAI коштують в середньому $952. Принаймні, за останні півроку статистика фінальних цін була саме такою (дані того ж BidFax).

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BMW X5 другого покоління почало випускатись у 2007 році на абсолютно новій платформі. Завод з його виробництва розміщувався у США, тому тут цих машин багато. Під капотом BMW встановив на вибір дизельні та бензинові двигуни з 6 і 8 циліндрами, що забезпечують вихідну потужність від 235 до 355 к.с. Всі версії пропонувалися з системою повного приводу.

Втім, власники витискали з X5 всі соки, тому з плином часу ці автомобілі приносили їм все більше проблем. Причому дорогих проблем. Тому старі Х5 у Штатах майже не ціняться. Наприклад, середня ціна на вживаний, але ціленький BMW X5 2008 року становить 6700 доларів.

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Цей “биток”, який хтось вторгував за 5 “баксів”, насправді в непоганому стані. Удар в передню частину викликав спрацювання подушки безпеки. Однак зовні пошкодження невеликі – бампер, крило, капот, фара, радіатор. Ремонт деталями з аналогічних вживаних “Бумерів” в Україні став би в півтори тисячі доларів.

Пробіг немаленький – 149 тисяч миль, тобто десь 240 тисяч кілометрів. На цьому пробігу двигун вже “просить” капіталки. Салон не в найкращому стані, але шкіряний, тож його можна відчистити.

Але головне “але” – це як його привезти. Доставка авто з Гавайських островів – той ще квест навіть на континентальну Америку, а що вже говорити про Україну...

Вартість доставки кросовера з Гаваїв в Клайпеду обійдеться десь у 5000 доларів та займе щонайменше 8 тижнів. Якщо додати сюди шлях в Україну (ще десь 2500 доларів) та розмитнення 3-літрового авто віком понад 10 років, то до цих 5 доларів (плюс збори аукціону) доведеться приплюсувати мінімум “десяточку”. І це без ремонту. В Україні такі машини намагаються продати за ціною від 12-13 тисяч “вічнозелених”. Тобто і везти її не потрібно.

Нагадаємо, що в США також суттєво подешевшали “Тесли”.