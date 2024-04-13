Недавно почти неповрежденный BMW X5 2008 года изготовления купили на аукционе за 5 долларов. Такие дешевые автомобили обычно продаются в американском штате Гавайи.

В Украине BMW X5 – символ престижа, "крутизны" владельца и достатка. А вот в американском штате Гавайи они продаются за пару долларов. Например, проданный 24 марта на автоаукционе Copart BMW X5 2008 года изготовления сторговали всего за пять "баксов". Об этом сообщает сервис статистики американских аукционов BidFax.

BMW X5 2008 на аукционах Copart или IAAI стоят в среднем $952. По крайней мере, за последние полгода статистика финальных цен была именно такой (данные того же BidFax).

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BMW X5 второго поколения начало выпускаться в 2007 году на совершенно новой платформе. Завод по его производству размещался в США, поэтому здесь этих машин много. Под капотом BMW установил на выбор дизельные и бензиновые двигатели с 6 и 8 цилиндрами, обеспечивающие выходную мощность от 235 до 355 л.с. Все версии предлагались с системой полного привода.

Впрочем, владельцы выжимали из X5 все соки, поэтому с течением времени эти автомобили приносили им все больше проблем. Причем дорогих проблем. Поэтому старые Х5 в Штатах почти не ценятся. Например, средняя цена на подержанный, но целенький BMW X5 2008 года составляет 6700 долларов.

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Этот "биток", который кто-то выторговал за 5 "баксов", на самом деле в неплохом состоянии. Удар в переднюю часть вызвал срабатывание подушки безопасности. Однако внешне повреждения небольшие – бампер, крыло, капот, фара, радиатор. Ремонт деталями с аналогичных подержанных "Бумеров" в Украине обошелся бы в полторы-две тысячи долларов.

Пробег немаленький – 149 тысяч миль, то есть где-то 240 тысяч километров. На этом пробеге двигатель уже "просит" капиталки. Салон не в лучшем состоянии, но кожаный, поэтому его можно отчистить.

Но главное "но" – это как его привезти. Доставка с Гавайских островов – тот еще квест даже на континентальную Америку, а что уж говорить об Украине...

Стоимость доставки кроссовера с Гавайев в Клайпеду обойдется где-то в 5000 долларов и займет не менее 8 недель. Если добавить сюда путь в Украину (еще где-то 2500 долларов) и растаможку 3-литрового авто возрастом более 10 лет, то к этим 5 долларам (плюс сборы аукциона) придется приплюсовать минимум "десяточку". И это без ремонта. В Украине такие машины пытаются продать по цене от 12-13 тысяч "вечнозеленых". То есть и везти ее не нужно.

Напомним, что в США также существенно подешевели "Теслы".