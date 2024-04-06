Цей автомобіль було створено в 1990 році й всі ці роки компанія приховувала його. Річ у тім, що інженери обладнали цю BMW 750 iL 6,6-літровим двигуном V16 «Goldfisch».

Наприкінці 1980-х років інженери BMW мали намір створити 6,6-літровий двигун V16, який, за планом, мав встановлюватись у флагманські моделі бренду.

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Попри те, що ця затія була досить багатообіцяючою, цей двигун встановлювався лише в два прототипи, які отримали назву Goldfisch. BMW вирішила не запускати двигун у серійне виробництво та довгий час приховувала прототип.

Перший прототип BMW з двигуном V16

Декілька років тому автовиробник розкрив перший прототип - BMW 767iL V16 Goldfisch 1987 року. Автомобіль мав потужність в 402 к.с., й помітні отвори для охолодження позаду.

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Однак, нещодавно BMW розкрила таємницю другого прототипу. Версія 750iL була створена в 1990 році на базі прототипу покоління E38. Модель була схожа на серійне авто й відповідала усім уявленням про розкіш тих часів, хоч і мала деякі деталі від покоління E32.

Двигун V16 працював в парі з п’ятиступінчастою автоматичною коробкою передач й мав потужність 343 к.с. В результаті він був значно потужнішим за серійний двигун V12 750i, який міг розвивати лише 295 к.с.

Концерн BMW так і не надав пояснення, чому цей прототип, або хоча б двигун не пустили в серійне виробництво. Можливо, керівники BMW вважали, що такі екстравагантності були занадто ефектними для 7-ї серії.