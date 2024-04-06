Этот автомобиль был создан в 1990 году и все эти годы компания скрывала его. Дело в том, что инженеры оборудовали эту BMW 750 iL 6,6-литровым двигателем V16 "Goldfisch".

В конце 1980-х годов инженеры BMW намеревались создать 6,6-литровый двигатель V16, который, по плану, должен был устанавливаться во флагманские модели бренда.

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Несмотря на то, что эта затея была достаточно многообещающей, этот двигатель устанавливался только в два прототипа, которые получили название Goldfisch. BMW решила не запускать двигатель в серийное производство и долгое время скрывала прототип.

Первый прототип BMW с двигателем V16

Несколько лет назад автопроизводитель раскрыл первый прототип - BMW 767iL V16 Goldfisch 1987 года. Автомобиль имел мощность в 402 л.с., и заметные отверстия для охлаждения сзади.

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Однако, недавно BMW раскрыла тайну второго прототипа. Версия 750iL была создана в 1990 году на базе прототипа поколения E38. Модель была похожа на серийное авто и соответствовала всем представлениям о роскоши тех времен, хоть и имела некоторые детали от поколения E32.

Двигатель V16 работал в паре с пятиступенчатой автоматической коробкой передач и имел мощность 343 л.с. В результате он был значительно мощнее серийного двигателя V12 750i, который мог развивать лишь 295 л.с.

Концерн BMW так и не предоставил объяснения, почему этот прототип, или хотя бы двигатель не пустили в серийное производство. Возможно, руководители BMW посчитали, что такие экстравагантности были слишком эффектными для 7-й серии.