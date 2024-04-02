Эта BMW M240i внешне выглядит как стандартная модель, но на самом деле обладает мощностью в 1500 лошадиных сил и была создана для драгрейсинга. Авто способно преодолеть квотер всего за 7,9 секунды.

Дизайн авто остался стандартным, однако вместо стандартной резины эта M240i получила набор гоночных сликов. Под капотом автомобиля скрывается стандартный шестицилиндровый двигатель B58, который был существенно модифицирован.

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Его оборудовали системой турбонаддува Precision, новыми валами, новой топливной системой и модифицированной головкой. Систему полного привода сохранили, но ее также несколько улучшили.

Стандартную восьмиступенчатую было заменено усиленной, производства Pure Drivetrain Solutions. Также были установлены новые усиленные оси и карбоновый карданный вал. Интересно, что дифференциалы остались стандартными.

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Управляет модифицированным двигателем и трансмиссией стандартный блок от BMW, а потому эта 2 серия все еще имеет большинство своих оригинальных функций, включая климат-контроль, информационно-развлекательную систему, круиз-контроль и тому подобное. Интересно то, что эти функции до сих пор доступны водителю, ведь салон автомобиля остался фактически без изменений.

По словам владельца, вес автомобиля вместе с ним составляет чуть менее 1600 кг. По всем принятым стандартам автоспорта такой вес считается большим, а потому можно уверенно сказать, что с дополнительными модификациями по облегчению кузова и улучшением аэродинамики, эта BMW могла быть еще быстрее. Однако, даже в такой спецификации автомобиль получил звание самой быстрой BMW на планете.