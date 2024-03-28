Для нынешних или будущих владельцев BMW и Mini доступна инновационная система BMW ConnectedDrive и мобильное приложение My BMW. С его помощью можно предоставить доступ к автомобилю, узнать о несанкционированном проникновении в салон, получить расширенные функции зарядки электромобиля и тому подобное.

Приложение My BMW вместе с системой ConnectedDrive отныне доступны для украинских клиентов бренда BMW. Аналогичное приложение работает и для владельцев Mini.

С помощью приложения My BMW происходит бесперебойная коммуникация между водителем и автомобилем. Его можно использовать для планирования маршрутов путешествий и передавать в навигационную систему автомобиля. Также в приложении My BMW клиент получил возможность быстро записаться на сервисное обслуживание, узнать информацию о состоянии автомобиля в режиме реального времени, получать последние новости о мире BMW.

Также интересно какие новые автомобили выпустит BMW, Mini и Rolls-Royce

Среди других возможностей – дистанционно разблокировать и заблокировать двери. Также можно заранее позаботиться об охлаждении или прогреве салона. Интересно, что функции и возможности приложения My BMW постоянно будут обновляться, чтобы клиенты имели доступ ко всем сервисам ConnectedDrive.

Интерфейс My BMW помогает быстро разобраться во всех функциях автомобиля. Одно прикосновение – и статус автомобиля в режиме реального времени на экране смартфона.

Здесь можно проверить, как блокировку дверей автомобиля, так и дату следующей записи на сервис. Новая функция с использованием искусственного интеллекта – система прогнозирует остаточный срок службы шин до достижения рекомендованной глубины протектора.

С цифровым ключом BMW Digital Key клиент может только с помощью смартфона открыть и закрыть автомобиль, запустить двигатель и поехать. BMW Digital Key доступен как для Apple iPhone, так и для Android OS, и хранится в кошельке смартфона. Нужно чтобы за руль сел кто-то из членов семьи или друг? За считанные минуты водитель может поделиться цифровым ключом с помощью смартфона. BMW Digital Key может быть передан пяти пользователям. В свою очередь, когда потребность в пользовании автомобилем третьими лицами отпадает, владелец, являющийся главным пользователем, может легко отозвать BMW Digital Key. После чего он деактивируется и не может быть больше использован.

Особенно полезно приложение My BMW для владельцев электромобилей. Расширенные функции зарядки электромобилей позволяют контролировать этот процесс через смартфон. Статус зарядки всегда под рукой – достаточно взглянуть на дисплей. Чтобы сэкономить время, клиент может один раз установить параметры зарядки, например, в ночные часы, когда электроэнергия дешевле, а также выбрать дни недели. Электромобиль самостоятельно включит зарядку.

Если используется зарядная станция с постоянным током, приложение также предлагает выбрать желаемый лимит подачи тока. Вся история зарядки остается под рукой, чтобы владелец мог проанализировать, сколько ему нужно заряда для той или иной поездки. Также при необходимости добраться до наиболее удобной зарядной станции, электромобиль определяет запас хода и предупреждает в случае, если его недостаточно.





Если вдруг срабатывает сигнализация, Remote Theft Recorder оповещает владельца с помощью push-уведомления в приложении My BMW. При включении сигнализации, камеры автомобиля записывают изображение всего окружения и салона. Клиент имеет возможность загрузить и просмотреть изображение в приложении My BMW. Такая опция крайне полезна в случае несанкционированного проникновения в автомобиль – например, кражи или угона.

Видео (внешняя камера) и фото (внутренняя камера), дистанционно загружаются на телефон, станут доказательством при фиксировании преступления. Чтобы воспользоваться этой функцией, автомобиль должен быть оснащен опциональной противоугонной сигнализацией, ассистентом парковки Parking Assistant Plus и внутренней камерой.



Помощь Proactive Care улучшает качество обслуживания клиента в долгосрочной перспективе – от советов для дистанционного решения проблемы (например, дистанционное обновление последней версии программного обеспечения или проведения дистанционного диагностирования состояния автомобиля), до гибкой поддержки. Если владелец находится в другом городе, а автомобиль требует срочного визита на сервисное обслуживание, ему предложат посетить ближайшего дилера среди всех в глобальной дилерской сети BMW.

Напомним, что BMW Neue Klasse может быть банком электрического тока.