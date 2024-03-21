Если будущее двух брендов в составе BMW AG однозначно заявлено как электрическое, то материнская BMW будет иметь несколько вариантов силовых агрегатов.

Концерн BMW Group в 2024 году будет иметь предложение аккумуляторных авто BEV практически во всех своих основных сегментах. В 2024 году на рынке будет более 15 полностью электрических моделей от всех брендов BMW Group.

Также интересно каких новых Audi ждать в этом году

MINI и Rolls-Royce станут исключительно электрическими

Бренды MINI и Rolls-Royce хорошо движутся к полностью электрическому будущему, какими они станут с начала 2030-х годов. Представление об этом уже показано новой семьей MINI и Rolls-Royce Spectre. Заказы на Rolls-Royce Spectre уже распространяются на 2025 год.

Баварцы надеются, что к 2030 году более 50% всех автомобилей BMW Group, поставляемых во всем мире, могут иметь полностью электрический привод. Если брать с моделями PHEV, то этот процент будет еще выше.

NEUE KLASSE

Большую надежду концерн возлагает на совершенно новую серию электрических авто NEUE KLASSE. Только что концерн представил будущий электрический кроссовер Vision Neue Klasse X. Он вписывается в растущую моду на кроссоверы в мире – например, в 2023 году каждый второй автомобиль BMW, поставленный клиентам, был моделью X.

В BMW будущего это будет обеспечено двумя из четырех полностью интегрированных электронных блоков управления, которые разумно работают вместе над тем, что ранее обрабатывалось отдельно. Первый блок управления объединяет всю трансмиссию и динамику вождения, имея в десять раз большую вычислительную мощность на основе нового пакета программного обеспечения, разработанного BMW Group. Второй блок управления обеспечит следующий квантовый скачок в автоматизированном вождении. Другие два высокоинтегрированных электронных блока управления: третий отвечает за подключение и информационно-развлекательные функции, четвертый объединяет более 100 основных функций автомобиля, от цифрового ключа автомобиля до энергоснабжения и связи с помощью проводов.

В дополнение к усовершенствованным блокам электронного привода, шестое поколение технологии BMW eDrive также включает новые, теперь круглые, литий-ионные аккумуляторные элементы. Они обладают объемной плотностью энергии на 20% выше, чем у использовавшихся ранее призматических элементов. В сочетании с переходом на 800-вольтную систему это улучшит скорость зарядки до 30%, то есть заряжать для 300-километрового пробега всего за десять минут. Шестое поколение BMW eDrive также обеспечивает на 30% больший запас хода. В то же время это новое поколение технологий должно значительно снизить затраты: по сравнению с сегодняшней технологией Gen5 с сопоставимым запасом хода, стоимость электрической системы Gen6, то есть высоковольтной батареи с трансмиссией, должна быть на 40-50% ниже.

Совсем скоро эти и другие инновации дебютируют в NEUE KLASSE. Первые автомобили сейчас проходят тест-драйвы в экстремальных условиях. Во второй половине 2025 года серийным станет представленный недавно BMW Vision Neue Klasse X. После этого появится седан в текущей версии 3 серии, который BMW показал как Vision Neue Klasse. Всего баварцы намерены запустить не менее шести моделей NEUE KLASSE в глобальной производственной сети BMW Group в течение первых 24 месяцев после начала производства.

NEUE KLASSE будут выпускаться в 2025 году на новом заводе BMW Group в Дебрецене (Венгрия). Начиная с 2026 года, модели NEUE KLASSE также будут изготавливаться на более чем 100-летнем главном заводе в Мюнхене, который сейчас завершает подготовку к переходу на производство только BEV с 2027 года. В том же году начнется серийное производство NEUE KLASSE на заводе в Сан-Луис-Потосе (Мексика), и Шеньяне (Китай).

Также в тему представлено BMW Vision Neue Klasse X

Авто на водороде

BMW Group предполагает, что не все рынки во всем мире будут иметь необходимые условия для того, чтобы все клиенты могли перейти на чистую электромобильность в ближайшее десятилетие. Следовательно, ряд продуктов будет иметь традиционную технологию привода, а другие – водородную.

BMW Group систематически развивает эту технологию как дополнительную опцию для устойчивой индивидуальной мобильности и может предсказать потенциальный серийный автомобиль во второй половине десятилетия. Пилотная серия BMW iX5 Hydrogen была впервые представлена в 2023 году. С тех пор этот парк с большим успехом разворачивается для демонстрации и тестирования среди различных целевых групп.

Благодаря высокопроизводительным топливным элементам и оптимизированной аккумуляторной батарее система привода BMW iX5 Hydrogen является уникальной. Газообразный водород, необходимый для обеспечения топливного элемента, хранится в двух резервуарах под давлением 700 бар, изготовленных из пластика, армированного углеродным волокном (CFRP). Вместе они вмещают шесть килограммов водорода, что обеспечивает BMW iX5 Hydrogen запас хода в 504 километра по циклу WLTP. Заправка баков водородом занимает всего три-четыре минуты, поэтому с помощью лишь нескольких коротких остановок BMW iX5 Hydrogen все еще может обеспечивать типичное для BMW удовольствие от вождения даже на большие расстояния.

Напомним, что Honda выпустит водородный CR-V с возможностью дозарядки от розетки.