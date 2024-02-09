До конца десятилетия новая архитектура электромобиля BMW ляжет в основу по меньшей мере шести автомобилей.

BMW показала новый Neue Klasse, цель которого революционизировать бренд. И не только стилистически. Современное название Neue Klasse представляет целую архитектуру электромобилей нового поколения.

Читайте также: BMW официально презентовала BMW 5 Touring

Мы уже видели Neue Klasse в форме концепта (на самом деле дважды), но первый из этих новых электромобилей дебютирует только в 2025 году. А пока вот что мы знаем.

Что такое BMW Neue Klasse?

Платформа Neue Klasse разработана специально для электромобилей и интегрирует батареи в структуру автомобиля. Пакеты варьируются от 75,0 до 150,0 киловатт-часов, при этом трансмиссия поддерживает блоки на 800 вольт и быструю зарядку до 270 киловатт. При подключении Neue Klasse сможет увеличить запас хода на 50 км ежеминутно.

Модели, построены на архитектуре Neue Klasse, используют цилиндрические аккумуляторные батареи, которые BMW разрабатывает самостоятельно. Они предлагают на 30 процентов больше энергии в том же размере, что и текущие призматические элементы. Эти пакеты могут обеспечить запас хода до 1000 км между зарядами.

Что под капотом?

Платформа Neue Klasse может работать с различными электродвигателями мощностью от 268 до 1341 лошадиных сил – последний, по слухам, оснащен квадродвигателем. Трансмиссия поддерживает задне- и полноприводные конфигурации. Также возможно использование двух моторов исключительно для привода задних колес.

На что это похоже?

Neue Klasse - это архитектура транспортного средства, а не одна модель, он может поддерживать несколько типов транспортных средств. Сообщается, что первым продуктом на этой платформе будет электрический кроссовер, который примет название iX3. Вторым будет седан 3 серии якобы в вариантах i320 или i330. Компания также будет разрабатывать автомобили Neue Klasse специально для Китая, и даже Mini будет использовать основы Neue Klasse.

До конца десятилетия BMW выпустит еще четыре автомобиля на этой платформе. Сообщается, что они будут включать предложения электромобилей начального уровня i1 и i2. Также в 2026 году появится кроссовер iX4 в форме купе.

В сентябре 2023 года BMW представила концепт Vision Neue Klasse на выставке IAA Mobility в Мюнхене. Он возвращается к моделям Neue Klasse 1960-х годов с точеной формой, но с современными удобствами, такими как напечатанные на 3D-принтере элементы освещения. Внутри есть новый взгляд на информационно-развлекательную систему iDrive от автопроизводителя, включая проекционный дисплей Panoramic Vision, который охватывает лобовое стекло.

Получит ли Neue Klasse версию M?

Вероятно. Несмотря на то, что BMW не предоставляет много деталей о производительных моделях, работающих на платформе Neue Klasse, компания зарегистрировала торговую марку для названия "iM3", и ходят слухи, что потенциальная модель M может использовать квадромотор, дающий 1341 л.с. мощности. Если BMW придерживается обычной тактики выпуска, ищите менее мощные модели, которые появятся через год-два после стандартных версий.

Когда дебютирует?

Первая модель на платформе Neue Klasse дебютирует во второй половине 2025 года. Сначала BMW будет изготавливать модели Neue Klasse в Дебрецене, Венгрия, и Шэньяне, Китай. Компания начнет собирать их в Германии в 2026 году, а остальные модели будут поступать из Мексики, начиная с 2027 года.

Сколько будет стоить?

Это зависит от транспортного средства. Поскольку по меньшей мере шесть автомобилей будут ездить на платформе Neue Klasse, они будут доступны по разным ценам. Хотя мы еще не имеем четких цифр, новые батареи, как сообщается, дешевле текущих. Более низкие затраты на производство означают, что стоимость моделей может быть ближе к существующим моделям, работающих от традиционных двигателей.