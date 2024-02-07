Элегантный универсал доступен с электрифицированными бензиновыми и дизельными моторами или гибридом, а исключительно электрическая версия i5 получила бешеную мощность почти в 600 лошадиных сил.

Автомобиль будет доступен в Европе и Японии с мая 2024 года, а на других рынках, кроме США – с июня. Новый универсал стал на 97 мм длиннее (5060 миллиметров), на 32 миллиметра шире (1900 миллиметров) и на 17 миллиметров выше (1515 миллиметров).

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Независимо от силовой установки и типа привода, все BMW 5 серии в кузове универсал имеют одинаковый объем багажника в 570 литров, который можно легко увеличить до 1700 литров, просто сложив спинки задних сидений. Также авто оборудовано системой автоматического открывания дверей багажника.

BMW i5 M60

Внешность автомобиля осталась узнаваемой. Как и седан 5 серии, универсал имеет стильный и выразительный вид. Передняя часть имеет характерные двойные фары и решетку радиатора BMW, которая оснащена дополнительным контурным освещением.

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Ассортимент лакокрасочного покрытия включает три различных варианта. Стандартные комплектации включают легкосплавные диски размером 18 или 19 дюймов для электрических и гибридных моделей, а опционально также доступны диски размером до 21 дюйма.

Интерьер новой 5 серии

Изменить внешний вид нового BMW 5 серии Touring также можно с помощью опций M Sport Package, M Sport Package Pro и M Carbon Exterior Package.

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Электрический i5 M60 – создан для тех, кто хочет ездить не только экологично, но и быстро, ведь электромобиль оснащен силовой установкой в 593 лошадиные силы. Он способен разогнаться до 100 км/ч всего за 3,9 секунды, что немного медленнее седана.

Версия i5 eDrive40 поставляется только исключительно с задним приводом и имеет максимальную мощность в 335 л.с. со спринтом до 100 км/ч за 6,1 секунды. Компромиссом является запас хода, который возрастает до максимума в 560 км (по европейскому циклу WLTP), против 500 км которые предлагает версия M60.

Линейка классической 5 серия с двигателями внутреннего сгорания включает электрифицированные двигатели, мягкий гибрид или PHEV. В версии 530e используется 2,0-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель BMW с турбонаддувом и электродвигателем, который суммарно выдает 295 л.с. вместе и имеет запас хода только на электричестве до 100 км. Полноприводная версия имеет такую же мощность, но запас хода падает до 90 км.

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В 520d используется 2,0-литровый турбодизель с системой мягкого гибрида мощностью 195 л.с., который предлагается с задним или полным приводом. Кроме того, есть 540d xDrive Touring, который использует 3,0-литровый мягкий гибридный турбодизель V6 мощностью 295 л.с.