Китайские варианты BMW 5 серии, и BMW i5 будут иметь значительные отличия в архитектуре, по сравнению с европейской моделью, а также будут произведены исключительно на заводе в Китае.

Производство моделей начали на заводе Dadong - совместного предприятия BMW Brilliance Automotive Ltd. в Шеньяне. В продажу новые BMW поступят через несколько недель после их дебюта на автосалоне Auto Guangzhou 2023.

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BMW предложит покупателям, как гибридную 5-серию, так и электрическую версию i5. Эти модели были специально адаптированы для нужд китайского рынка. Они имеют удлиненную колесную базу и другие пропорции по сравнению с версиями, которые предлагаются во всем мире, а также другое оснащение.

Классическая 5 серия будет предлагаться исключительно в вариации мягкого гибрида с четырехцилиндровым двигателем, работающим в паре с электродвигателем. BMW 525Li будет иметь мощность в 190 лошадиных сил и расход топлива на уровне 6.2 л/100 км. Версия BMW 530 Li Sedan мощнее – 208 л.с. и имеет расход топлива на уровне 6,5 литров.

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Полностью электрическая i5 также представлена в двух вариантах: BMW i5 eDrive35L мощностью 285 л.с. и BMW i5 M60 xDrive Sedan, который в режиме My Mode SPORT выдает максимальную мощность в 601 л.с.

Также для китайского рынка доступны два опциональных пакета. Пакет M Sport Package подчеркивает динамичный характер седана благодаря уникальным дизайнерским особенностям. Сюда входят специальный набор передних воздухозаборников и порогов, а также 19-дюймовые легкосплавные диски BMW M.

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Опция Luxury Line подчеркивает премиальный элегантный характер автомобиля благодаря 19-дюймовым двухцветным легкосплавным дискам и внутренней отделке из шпона Ash Grey Blue с серебристыми акцентами.



На заводе, где будут собираться BMW 5 серии, ввели много решительных изменений, которые должны улучшить производственный процесс. В частности, искусственный интеллект (AI) используется в кузовных и покрасочных цехах для оптимизации контроля качества.

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Цены на новую BMW в Китае пока неизвестны, однако, она может стать привлекательным предложением для Украинцев, ведь импорт автомобилей из стран Азии активно развивается в нашей стране.