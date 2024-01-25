Китайські варіанти BMW 5 серії, та BMW i5 матимуть значні відмінності в архітектурі, порівняно з європейською моделлю, а також будуть вироблені виключно на заводі в Китаї.

Виробництво моделей розпочали на заводі Dadong - спільного підприємства BMW Brilliance Automotive Ltd. у Шеньяні. У продаж нові BMW надійдуть за декілька тижнів після їх дебюту на автосалоні Auto Guangzhou 2023.

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BMW запропонує покупцям, як гібридну 5-серію, так і електричну версію i5. Ці моделі були спеціально адаптовані для потреб китайського ринку. Вони мають подовжену колісну базу та інші пропорції порівняно з версіями, які пропонуються в усьому світі, а також інше оснащення.

Класична 5 серія пропонуватиметься виключно в варіації м’якого гібрида з чотирициліндровим двигуном, що працює в парі з електродвигуном. BMW 525Li матиме потужність в 190 кінських сил й витрату палива на рівні 6.2 л/100 км. Версія BMW 530 Li Sedan потужніша – 208 к.с. та має розхід палива на рівні 6,5 літрів.

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Повністю електрична i5 також представлена у двох варіантах: BMW i5 eDrive35L потужністю 285 к.с. та BMW i5 M60 xDrive Sedan, який в режимі My Mode SPORT видає максимальну потужність в 601 к.с.

Також для китайського ринку доступні два опційні пакети. Пакет M Sport Package підкреслює динамічний характер седана завдяки унікальним дизайнерським особливостям. Сюди входять спеціальний набір передніх повітрозабірників та порогів, а також 19-дюймові легкосплавні диски BMW M.

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Опція Luxury Line підкреслює преміальний елегантний характер автомобіля завдяки 19-дюймовим двоколірним легкосплавним дискам і внутрішнім оздобленням зі шпону Ash Grey Blue зі сріблястими акцентами.



На заводі, де збиратимуться BMW 5 серії, запровадили багато рішучих змін, які мають покращити виробничий процес. Зокрема, штучний інтелект (AI) використовується в кузовних і фарбувальних цехах для оптимізації контролю якості.

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Ціни на нову BMW в Китаї поки невідомі, однак, вона може стати привабливою пропозицією для Українців, адже імпорт автомобілів з країн Азії активно розвивається в нашій країні.