Німецький автовиробник збирається розширити лінійку 5 серії. Нещодавно BMW опублікувала тизер, де показала елементи зовнішнього вигляду майбутнього електромобіля.

Електричний седан i5 представили торік. Ззовні електромобіль i5 мало чим відрізняється від BMW 5-серії, окрім оригінального бампера з темними вставками. Він доступний у двох комплектаціях: i5 eDrive50 та i5 M60.

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BMW i5 eDrive 50 має потужність 335 к.с. та акумулятор місткістю 81,2 кВт/год, який забезпечує запас ходу до 400 км. Водночас високопродуктивний i5 M60 має вже 2 електродвигуни, сумарною потужністю 593 к.с.

Керівник підрозділу М BMW Франсіскус ван Міл заявив, що високопродуктивний універсал i5 M60 Touring з’явиться цієї весни. На відео, яке опублікувала компанія BMW видно, що модель включає оновлені задні ліхтарі, новий гладкий бампер і доданий невеликий задній спойлер.

Інтер’єр, ймовірно, включатиме усі новітні технології та програмне забезпечення BMW, як і в седані i5, а отже можна припустити, що в салоні буде встановлено новий подвійний 12,3-дюймовий дисплей водія та інформаційно-розважальний пристрій.

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Хоч офіційний тизер вийшов досить нещодавно, зовнішність універсала вже розкрили. Шпигуни «злили» в мережу декілька фото, як повідомляється, нового «BMW i5 Touring».

Ці фотографії були опубліковані в Instagram @wilcoblok. Універсал від BMW, про який йде мова, пофарбований в інтригуючий зелений відтінок і, схоже, був помічений під час офіційної фотосесії.

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Цікаво, що на тих шпигунських фото, універсал зображений лише ззаду, однак майже одночасно в мережі з’явились фотографії передньої частини автомобіля. Їх опублікували Carscoops. Схоже, ці світлини були зроблені, коли автомобіль проходив випробування на Нюрбургринзі.

Коли саме відбудеться офіційна презентація автомобіля поки невідомо. Експерти припускають, що авто точно не буде представлено для покупців у США. Однак, баварський автовиробник підтвердив, що він буде доступний у 27 країнах Європейського Союзу, а також у Великобританії, Норвегії, Швейцарії, Японії та Тайвані.