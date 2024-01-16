В компанії BMW AG заявили, що попит на двигуни внутрішнього згорання досяг піка і відтепер зростання йде лише на електромобілі.

Про це відверто заявив фінансовий директор BMW Вальтер Мертл, котрий прогнозує серйозне падіння попиту на автомобілі з ДВЗ вже у найближчі роки й повідомив про відмову від подальших досліджень та розробок у класичному моторобудівництві.

"Переломним моментом для двигунів внутрішнього згоряння був минулий рік. Поточний рівень продажів автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння триматиметься, але ось-ось почне падати", — сказав Вальтер Мертл, посилаючись на посилення вимог щодо викидів напередодні заборони на двигуни внутрішнього згоряння в Китаї та Європі вже в середині 2030-х років.

Читайте також На легковий BMW українські умільці встановили РСЗВ "Град" та обстрілюють ворога

Зі статистичних звітів відомо, що продажі електричних автомобілів BMW, Mini та Rolls Royce підскочили на 74,4 відсотка, збільшивши частку електромобілів у 2,56 мільйона загальних обсягів виробництва BMW Group до 15 відсотків.

Автовиробник має намір збільшити цей показник до 33 відсотків вже через два роки, орієнтуючись на такий рубіж 2026 році, коли почне випускати сімейство електромобілів Neue Klasse. Показник у 50 відсотків BMW очікує отримати до кінця десятиліття.

Фінансовий директор BMW Вальтер Мертл прогнозує, що до кінця десятиліття електромобілі BMW матимуть більший прибуток, ніж автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння. Фото: BMW Group

Першою моделлю, що використовуватиме платформу Neue Klasse, стане електричний позашляховик, який замінить поточний iX3. За ним з’являться ще п’ять моделей, у тому числі нова 3-Series. Усі вони базуватимуться на тій самій архітектурі та запозичать елементи стилю від нещодавнього BMW.

Тим часом плани на нинішній рік доволі серйозні. Попри охолодження попиту на електромобілі, Вальтер Мертл сподівається, що у 2024 році компанія реалізує щонайменше 500 000 електромобілів.