Відео з роботою цієї установки опублікували ЗСУ у мережі X.

На відео показано, як частина реактивної системи залпового вогню “Град”, яка встановлена на цивільну BMW 3-ї серії, робить по три пуски в напрямку ворога. Як стало зрозуміло з опису під відео, події розгортаються поблизу Бахмута.

Так поливають вогнем ворога українські військові з 114-ї бригади. Вони обстрілюють російські позиції на схід від Кліщіївки. РСЗВ на цьому авто використовує 122-міліметрові установки "Град".

Bakhmut, Ukrainian forces from the 114th TDF brigade have deployed their BMW 3-series MLRS to the front, seen here shelling the Russian positions east of Klishchiivka with 122mm Grad rockets. pic.twitter.com/vuvsukooBR — OSINTtechnical (@Osinttechnical) December 22, 2023

Подібні конструкції вже давно працюють в ЗСУ. Однак найчастіше їх встановлювали на пікапи. РСЗВ на легковому авто дослідники з OSINT technical оприлюднили вперше.

Також цікаво як роблять волонтерські міні-Гради на пікапах

Насправді на автомобілі встановлюють не лише міні-Гради. Найчастіше на турель, як зручно монтувати на пікап, встановлюють звичайний або зенітний кулемет. Це дозволяє швидко під’їхати до місця скупчення ворогу чи польоту дрона та знешкодити їх. При цьому автомобілі можуть бути абсолютно різними.

Наприклад, чеські волонтери надали українцям пікапи на базі Toyota Hilux, нещодавно для цих цілей закупили Mitsubishi L200 та Peugeot Landtrek.

А американські пікапи використовують навіть для транспортування гелікоптерів. Нещодавно для цих цілей переобладнали навіть престижний Range Rover, з якого попередньо зробили пікап.

Нагадаємо, що держава хоче закупити понад тисячу нових пікапів для ЗСУ.