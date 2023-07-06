Списані й частково пошкоджені 40-ствольні пускові установки БМ-21 "Град" стали донорами для виготовлення "міні-Градів" на шасі пікапів.

Виробництво легких РСЗВ взяли на себе волонтери. Подібні "міні-гради" вже добре себе зарекомендували у підрозділах ЗСУ на передовій – неймовірно швидкі, всюдихідні і дуже влучні.

Наявність хоча б однієї такої машини залпового вогню здатна суттєво підтримати будь-яку бойову одиницю нашого війська, починаючи від взводу і далі.

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Для прицільного вогню діють ті самі розрахунки, що і для повноцінних “Градів”. Єдина різниця, що на звареній поворотній станині пікапа всього три стволи, а не 40, як у БМ-21.

Звичайні пікапи в ході перелицювання позбавляються кузова. На зміцненій рамі шасі позакабінна зона зашивається листовим металом. На рівній платформі монтується станок з поворотним колом для триствольної міні-установки.

Волонтерська "катюша" маленька, швиденька і для ворога дуже кусюча. Фото autoconsulting

Окрім цього, для фіксації пікапа під час роботи на ураження позицій ворога зробили дві виносні опори. Їх кріплення здійснюється в кормовій зоні на задньому звісі, який також довелося підсилити. Розгортання своєрідних аутригерів з транспортного режиму в операційний здійснюється вручну без будь-яких гідравлічних приводів.

Доставка стандартних 122-мм реактивних пострілів від РСЗВ БМ-21 "Град" для роботи установки по ворожих позиціях проводиться також легковими пікапами.

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Для виготовлення "міні-граду" достатньо потужностей невеличкого цеху автопідприємства чи авторемонтного заводу. Нині волонтери збирають кошти на виготовлення ще двох малогабаритних РСЗВ "Град" на шасі пікапів, що будуть передані батальйону К2 54 ОМБР та БШР "Рубіж".