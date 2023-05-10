На відео показано роботу румунських артилерійських систем залпового вогню.

В мережі поширюється відео з румунськими РСЗВ залпового вогню, які вже використовуються Збройними Силами України на полі бою.

Це перша інформація щодо появи РСЗВ з Румунії в Україні – раніше про передачу цих машин не повідомлялося. Відео показує кілька румунських РСЗВ APR-40 на полігоні чи полі бою, але кількість поставлених машин залишається невідомою.

⚡️The first video of the 🇹🇩Romanian 122-mm MLRS APR-40 system in service with the Armed Forces of 🇺🇦Ukraine.



Previously, the transfer of this system to the Armed Forces of Ukraine was not reported, nor is the number that was transferred unknown. pic.twitter.com/t1IynwdcZr — 🇺🇦Ukrainian Front (@front_ukrainian) May 9, 2023

Раніше ЗСУ ставилися до цих систем досить скептично.

APR-40 – ліцензійна копія радянської РСЗВ БМ-21 "Град", яка була прийнята на озброєння у 1978 році на шасі вантажного автомобіля DAС. Згідно з даними Military Balance, на 2022 рік на озброєнні румунського війська перебувало 134 одиниці РСЗВ APR-40, тому можливо, що Україні було поставлено декілька десятків машин.

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APR-40 - румунська реактивна система залпового вогню, розроблена компанією "Aerostar S.A." на базі радянської системи БМ-21, що випускається за ліцензією.

РСЗВ APR-40 складається з бойової машини (БМ), транспортно-зарядної машини (ТЗМ) та 122-мм некерованих реактивних снарядів (НУРС).

Пускова установка має пакет з 40 напрямними, довжиною 3 метри, повністю ідентична системі Гра. Вона встановлюється на шасі повнопривідного вантажного автомобіля DAC 665T з колісною формулою 6×6. Кут вертикального наведення пускової установки становить від 0° до +55°, кут горизонтального наведення становить 102° вліво від поздовжньої осі автомобіля та 70° вправо від поздовжньої осі автомобіля.

РСЗВ APR-40 здатна вести вогонь як одиночними пострілами, так і залпом. Час повного залпу становить 30 секунд. Управління вогнем відбувається як з кабіни автомобіля, так і дистанційно з виносного пульта кабелем з відстані 50 метрів. Максимальна дальність пострілів – до 20,5 км.

Перезаряджання РСЗВ APR-40 відбувається за допомогою транспортно-заряджувальної машини (ТЗМ), що перевозить у спеціальних стелажах 40 ракет. Вогонь ведеться осколково-фугасними реактивними снарядами чи снарядами з бойовими частинами, спорядженими протипіхотними чи протитранспортними бойовими засобами.

Базове шасі DAC 665T має централізовану систему регулювання тиску в шинах, що підвищує прохідність автомобіля. Також машина забезпечена радіостанцією та системою пожежогасіння.