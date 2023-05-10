На видео показана работа румынских артиллерийских систем залпового огня.

В сети распространяется видео с румынскими РСЗО залпового огня, которые уже используются Вооруженными Силами Украины на поле боя.

Это первая информация о появлении РСЗО из Румынии в Украине – ранее о передаче этих машин не сообщалось. Видео показывает несколько румынских РСЗО APR-40 на полигоне или поле боя, но количество поставленных машин остается неизвестным.

⚡️The first video of the 🇹🇩Romanian 122-mm MLRS APR-40 system in service with the Armed Forces of 🇺🇦Ukraine.



Previously, the transfer of this system to the Armed Forces of Ukraine was not reported, nor is the number that was transferred unknown. pic.twitter.com/t1IynwdcZr — 🇺🇦Ukrainian Front (@front_ukrainian) May 9, 2023

Ранее ВСУ относились к этим системам достаточно скептически.

APR-40 – лицензионная копия советской РСЗО БМ-21 "Град", которая была принята на вооружение в 1978 году на шасси грузового автомобиля DAC. Согласно данным Military Balance, на 2022 год на вооружении румынского войска находились 134 единицы РСЗО APR-40, поэтому возможно, что Украине было поставлено несколько десятков машин.

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APR-40 – румынская реактивная система залпового огня, разработанная компанией "Aerostar SA" на базе выпускаемой по лицензии советской системы БМ-21.

РСЗО APR-40 состоит из боевой машины (БМ), транспортно-зарядной машины (ТСМ) и 122-мм неуправляемых реактивных снарядов (НУРС).

Пусковая установка имеет пакет с 40 направляющими, длиной 3 метра, полностью идентична системе “Град”. Она устанавливается на шасси полноприводного грузового автомобиля DAC 665T с колесной формулой 6×6. Угол вертикальной наводки пусковой установки составляет от 0° до +55°, угол горизонтальной наводки составляет 102° влево от продольной оси автомобиля и 70° вправо от продольной оси автомобиля.

РСЗО APR-40 способна вести огонь как одиночными выстрелами, так и залпом. Время полного залпа составляет 30 секунд. Управление огнем производится как из кабины автомобиля, так и дистанционно с выносного пульта кабелем с расстояния 50 метров. Максимальная дальность выстрелов – до 20,5 км.

Перезаряжание РСЗО APR-40 происходит с помощью транспортно-заряжающей машины (ТЗМ), перевозящей в специальных стеллажах 40 ракет. Огонь ведется осколочно-фугасными реактивными снарядами или снарядами с боевыми частями, снаряженными противопехотными или противотранспортными боевыми средствами.

Базовое шасси DAC 665T обладает централизованной системой регулирования давления в шинах, что повышает проходимость автомобиля. Также машина снабжена радиостанцией и системой пожаротушения.