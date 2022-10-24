Для цього установку реактивного вогню від трофейного "Граду" встановили на кузов пікапа та трохи доробили.

Українські військові у боях з росіянами використовують власноруч створені реактивні системи залпового вогню.

Одну з таких імпровізованих РСЗВ продемонстрували бійці Криворізької окремої бригади тероборони. Вони використовують шасі пікапа Mitsubishi L200 для самохідної пускової установки.

До речі відео роботи українського РСЗВ "Буревій"

Машина отримала три направляючі для пусків 122-мм реактивних боєприпасів від РСЗВ БМ-21 “Град”. Вони були демонтовані зі знищеної російської пускової реактивну установки.

“Наші умільці з купи російського металобрухту роблять прекрасне. І цим прекрасним звільняють окуповані росіянами території”, – написано у повідомленні тероборонців. Зокрема, в цьому випадку знищена російська БМ-21 “Град” стала донором для створення імпровізованої РСЗВ на шасі пікапа.

РСЗВ має бути мобільною, швидко робити залп та змінювати позицію. Це – вогнева підтримка невеликих груп українських військових.



Реактивна система на шасі Mitsubishi L200 отримала висувні упори для стабілізації під час залпу

Три напрямні калібру 122-мм розташували на поворотній платформі у кормовій частині машини, одразу за кабіною для екіпажу. Задня стінка кабіни отримала захист у вигляді металевого щита, який має захищати її від гарячих струменів полум’я реактивних снарядів під час пуску.

Відео роботи імпровізованої РСЗВ на шасі пікапа:





БМ-21 “Град” призначена для загальної вогневої підтримки дивізій і бригад, ураження живої сили, бронетехніки та неброньованої техніки. Мінімальна дальність стрільби – 4 000 м (УФС), максимальна – 21 км старими боєприпасами, а новими – 40 км.

РСЗВ застосовується для ураження польових укріплень, постановки мінних полів, димових завіс і радіоперешкод, створення осередків загоряння, освітлення поля бою, ведення агітації.